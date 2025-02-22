Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT7 - 1 khu đô thị Him Lam Vạn Phúc (đường Tố Hữu kéo dài), Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi, quản lý các hợp đồng xây dựng – nắm các thông tin chi tiết về giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện, các hạng mục cần hoàn thành.

Dựa vào PL chào giá kết hợp với kế toán thuế lên phương án cân đối chi phí, hóa đơn cho từng dự án để giải tỏa tiền tạm ứng

Theo dõi chi phí vật tư, chi phí nhân công, chi phí chung… phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch so với định mức – xác định nguyên nhân, các khoản chi phí khác phát sinh ngoài phương án kinh doanh.

Nhập vật tư vào phần mềm và đối chiếu kiểm soát công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, công nợ nội bộ

Kiểm tra tính hợp lệ các đề nghị thanh toán của các bộ phận liên quan, hạch toán vào phần mềm khi đề nghị được duyệt chuyển KT thanh toán.

Ghi nhận doanh thu khi phát sinh hồ sơ thanh toán, công nợ khách hàng

Nhập sổ phụ ngân hàng phát sinh

Lập báo cáo doanh thu, tiền về, chi phí nội bộ theo tuần

Lập báo cáo quản trị theo tháng.

Phát hành bảo lãnh dự thầu, cam kết tín dụng, bảo lãnh THHĐ, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành khi có yêu cầu từ các phòng ban có liên quan.

Theo dõi thời hạn của bảo lãnh, số tiền ký quỹ tại ngân hàng để tất toán bảo lãnh và giải tỏa ký quỹ khi đủ điều kiện.

Làm hồ sơ giải tỏa tiền tạm ứng bảo lãnh khi tiền về.

Lưu trữ chứng từ kế toán đầy đủ, khoa học

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực xây lắp

Tin học, excel, biết sử dụng phần mềm kế toán

Có đam mê với công việc, thái độ nghiêm túc và gắn bó

Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 – 15 triệu/tháng

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...

Xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Chế độ nghỉ mát hàng quý, hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS

