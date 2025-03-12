Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Saigon - Eco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Saigon - Eco
- Hồ Chí Minh:
- D5 đường 5B, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Cập nhật, kiểm tra ghi chép số liệu
Hạch toán chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Tổ chức sắp xếp công việc giấy tờ sổ sách kế toán thuế cũng như công việc kế toán nội bộ của công ty.
Lập các báo cáo thuế quý, năm và các báo cáo nội bộ khác.
Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình nộp thuế TNCN, thuế GTGT, thuế TNDN
Phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.
Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Words, Excel và phần mềm Kế toán
Có kỹ năng giải quyết công việc tốt
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, cẩn thận, trung thực, gắn bó lâu dài
Có kinh nghiệm 1-2 năm
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Saigon - Eco Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, năng động,
Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT,BHTN...)..
Nghỉ lễ ,Tết theo quy định
Lương tháng 13...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Saigon - Eco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI