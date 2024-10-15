Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV In Bến Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 160 Hai Bà Trưng, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm tra các định khoản phát sinh đối chiếu các số liệu chi tiết cũng như tổng hợp.

Kiểm tra, quản lý, đối chiếu công nợ của nhà cung cấp, khách hàng.

Kiểm tra tất cả các hóa đơn đầu ra & đầu vào phát sinh trong tháng.

Lập tờ khai thuế: GTGT, TNDN, TNCN....

Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Rà soát lại các chứng từ, hóa đơn phát sinh trong tháng.

Theo dõi chặt chẽ tình hình nhập - xuất, luân chuyển tài sản và công cụ, dụng cụ.

Chạy số liệu cuối tháng trên PM kế toán.

Tham gia kiểm kê theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.

Chấp hành nghiêm túc việc phân công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Kế toán

Kinh nghiệm 1-2 năm ở vị trí tương đương

Sử dụng tốt các công cụ làm việc Microsoft (Excel)

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

Làm việc độc lập, có tinh thần trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH MTV In Bến Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lươngtừ 10-12 triệu (thỏa thuận trong buổi phỏng vấn)

Lương tháng 13, lễ, Tết... thưởng theo quy định của công ty

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN sau khi ký HĐLĐ

Thời gian thử việc 2 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV In Bến Thành

