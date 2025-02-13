Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Duy Tân, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Cập nhật dữ liệu, đầu vào, đầu ra cho các dự án

- Quản lý chứng từ ngân hàng

- Quản lý, thanh toán cho nhà thầu phụ, và nhà cung cấp

- Làm giá thành, báo cáo thuế, báo cáo tài chính

- Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của kế toán trưởng

- Nhanh nhẹn, cẩn thận,chăm chỉ, trung thực, chịu khó học hỏi.

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.

- Đã từng làm việc trong công ty Xây dựng.

- Ưu tiên Kế toán xây dựng

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, Đặc biệt là Phần Mềm Misa

Tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-15tr tuỳ năng lực, có thể đàm phán tùy vào năng lực của ứng viên

- Nghỉ phép hưởng lương 12 ngày/năm.

- Xét tăng lương 12 tháng/lần

- Được đào tạo về chuyên môn Kế toán

- Phúc lợi: du lịch, hiếu hỉ, thưởng các ngày lễ, tháng lương thứ 13, 14

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

