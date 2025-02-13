Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Duy Tân, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Cập nhật dữ liệu, đầu vào, đầu ra cho các dự án
- Quản lý chứng từ ngân hàng
- Quản lý, thanh toán cho nhà thầu phụ, và nhà cung cấp
- Làm giá thành, báo cáo thuế, báo cáo tài chính
- Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của kế toán trưởng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, cẩn thận,chăm chỉ, trung thực, chịu khó học hỏi.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.
- Đã từng làm việc trong công ty Xây dựng.
- Ưu tiên Kế toán xây dựng
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, Đặc biệt là Phần Mềm Misa
Tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 10-15tr tuỳ năng lực, có thể đàm phán tùy vào năng lực của ứng viên
- Nghỉ phép hưởng lương 12 ngày/năm.
- Xét tăng lương 12 tháng/lần
- Được đào tạo về chuyên môn Kế toán
- Phúc lợi: du lịch, hiếu hỉ, thưởng các ngày lễ, tháng lương thứ 13, 14
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn
