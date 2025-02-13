Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Duy Tân, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Cập nhật dữ liệu, đầu vào, đầu ra cho các dự án
- Quản lý chứng từ ngân hàng
- Quản lý, thanh toán cho nhà thầu phụ, và nhà cung cấp
- Làm giá thành, báo cáo thuế, báo cáo tài chính
- Thực hiện các công việc theo hướng dẫn của kế toán trưởng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, cẩn thận,chăm chỉ, trung thực, chịu khó học hỏi.
- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.
- Đã từng làm việc trong công ty Xây dựng.
- Ưu tiên Kế toán xây dựng
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, Đặc biệt là Phần Mềm Misa

Tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10-15tr tuỳ năng lực, có thể đàm phán tùy vào năng lực của ứng viên
- Nghỉ phép hưởng lương 12 ngày/năm.
- Xét tăng lương 12 tháng/lần
- Được đào tạo về chuyên môn Kế toán
- Phúc lợi: du lịch, hiếu hỉ, thưởng các ngày lễ, tháng lương thứ 13, 14
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hà Nội - Sài Gòn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Văn Phòng 404, tầng 4, toà nhà Dreamland Bonanza, Số 23 Phố Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

