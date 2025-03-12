Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 3A Thích Quảng Đức, Phường 3,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Cập nhật , kiểm tra , ghi chép và in chứng từ hạch toán thu chi , chứng từ ghi sổ ( đính kèm chứng từ gốc ) kế toán trên các vận hành của báo cáo thuế .
Phối hợp với thư ký dự án làm hồ sơ thanh toán, xuất hóa đơn và gửi cho khách hàng dựa vào các điều khoản hợp đồng và tiến độ thi công thực tế
Cung cấp và làm việc với ngân hàng , chủ đầu tư để phát hành các loại thư bảo lãnh liên quan đến dự án .
Liên lạc với khách hàng để nhắc và thu hồi công nợ phải thu, cập nhật báo cáo công nợ phải thu
Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo quản trị, phân tích theo quy định công ty
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.Từ đó rà soát các chứng từ trong báo cáo Thuế để thuận lợi trong công tác quyết toán Thuế hằng năm tại công ty
Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc chuyên ngành khác có liên quan
Kinh nghiệm 5 năm tại vị trí tương đương và làm việc tại doanh nghiệp lĩnh vực về thi công nội thất/ xây dựng
Nắm rõ quy định của pháp luật về hoạt động tài chính - kế toán, thuế
Thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán misa

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm
Thưởng doanh thu 6 tháng/ lần
Thưởng các ngày lễ, tết: 1/1, 8/3, 10/3, 30/4, 1/5, 2/9… , sinh nhật
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bao hiểm thất nghiệp theo quy định
Bảo hiểm sức khỏe PVI
Được hỗ trợ xe trong quá trình di chuyển công việc
Các chương trình nội bộ: học bổng chắp ước mơ cho con CBNV có thành tích học tập cao, trung thu….
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, Cao ốc H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

