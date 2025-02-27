Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Cleo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty Cổ Phần Cleo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Công Ty Cổ Phần Cleo Việt Nam

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Cleo Việt Nam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Phường 6, Quận 11, Tp HCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hàng ngày kiểm soát doanh thu bán hàng trên các cổng thanh toán, xuất nháp hóa đơn.
- Tập hợp hoá đơn đầu vào.
- Đối chiếu công nợ.
- Đăng ký Bhxh, đăng ký kd sở KHĐT, lấy sao kê NH, đóng cước đt.
- Các công việc được giao khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi dưới 30
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp Kế toán
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng làm việc độc lập, có trách nhiệm
- 1 năm kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn thêm.

Tại Công Ty Cổ Phần Cleo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9 triệu
- Được hưởng các chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định.
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cleo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Cleo Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Cleo Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 168 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

