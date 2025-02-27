Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Cleo Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phường 6, Quận 11, Tp HCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hàng ngày kiểm soát doanh thu bán hàng trên các cổng thanh toán, xuất nháp hóa đơn.

- Tập hợp hoá đơn đầu vào.

- Đối chiếu công nợ.

- Đăng ký Bhxh, đăng ký kd sở KHĐT, lấy sao kê NH, đóng cước đt.

- Các công việc được giao khác theo chỉ đạo cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi dưới 30

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp Kế toán

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng làm việc độc lập, có trách nhiệm

- 1 năm kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn thêm.

Tại Công Ty Cổ Phần Cleo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 9 triệu

- Được hưởng các chế độ nghỉ lễ Tết theo quy định.

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7, nghỉ chiều thứ 7 và Chủ Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Cleo Việt Nam

