Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 3, Tòa nhà TSA, 60/15 - 17 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu,Hồ Chí Minh

Phối hợp với nhân sự, kế toán khác và các quản lý bộ phận để tính lương, thưởng cho nhân viên công ty (<100 nhân viên).

Phối hợp với nhân sự để lập giấy đề nghị thanh toán và lập lệnh chi các khoản: tiền thuê văn phòng, tiền điện, nước,....

Xuất hóa đơn hàng tháng cho khách hàng, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ.

Lập và nộp các loại báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo tài chính theo năm theo quy định.

Thường xuyên cập nhật chính sách thuế, chế độ kế toán và các thông tin khác theo quy định của nhà nước.

Tư vấn, tham mưu cho doanh nghiệp những vấn đề về kế toán, thuế.

Làm việc với cơ quan Thuế, nếu có vấn đề phát sinh.

Những công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Kết chuyển sổ sách cuối năm:

TNCN

Tờ khai khấu trừ hoàn thuế

Thỏa ước HĐLĐ

Lập bộ BCTC

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kiểm toán từ các trường Đại học Kinh tế, Đại học Ngân hàng, Đại học Tài chính - Marketing, Đại học Kinh tế - Tài chính, Đại học Ngoại thương,...

Tối thiểu 3 năm tại vị trí Kế toán thuế/Kế toán tổng hợp hoặc các vị trí tương đương và tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm báo cáo thuế.

Tối thiểu 3 năm tại vị trí Kế toán thuế/Kế toán tổng hợp

tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm báo cáo thuế

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong môi trường công ty sản xuất, xuất nhập khẩu, thu mua quốc tế,...

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và chính xác trong công việc, báo cáo công việc rõ ràng với quản lý.

Am hiểu luật lao động, luật bảo hiểm, luật thuế…

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững nghiệp vụ kế toán.

Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ và hoàn thành tốt công việc được phân công.

Biết tổng hợp và phân tích báo cáo, thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.

Thành thạo các chương trình Microsoft Office, phần mềm kế toán Misa, Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản.

Ưu tiên các ứng viên:

Nhận việc sớm (phỏng vấn và nhận việc ngay).

Đã từng làm việc cho công ty dịch vụ có quy mô > 50 nhân viên.

Có khả năng quản lý thời gian, quản lý công việc và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Năng động, hòa đồng với mọi người, có tinh thần làm việc lâu dài.

Lương chính thức 15.000.000 VNĐ/tháng trở lên (có thể thỏa thuận theo năng lực ứng viên).

Làm việc trong môi trường nước ngoài, thân thiện và chuyên nghiệp.

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Khám sức khỏe định kỳ.

Team building/lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của công ty.

Được training toàn bộ quy trình trước khi bắt đầu làm việc.

Được hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng các phần mềm như CRM, ZOOM theo yêu cầu của công ty.

Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc theo quy định của công ty.

Có khu pantry phục vụ miễn phí trà, bánh, coffee, mì… hàng ngày. Có lò vi sóng, tủ lạnh, nước nóng lạnh với view ngắm SG triệu đô.

Có khu nghỉ ngơi và khu ăn uống riêng biệt vào giờ nghỉ ca.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, thân thiện, hòa đồng với các phòng ban và hơn 60 nhân sự.

Lương thưởng xứng đáng với năng lực. đánh giá công bằng, khả năng thăng tiến trong công việc.

Loại hình làm việc: Full-time.

Thời gian làm việc: 07:30 AM ~ 5:00 PM (Thứ 2 ~ Thứ 6), nghỉ trưa 1.5 giờ.

Quy trình phỏng vấn:

+ Vòng 1: Lọc hồ sơ & Trao đổi qua điện thoại

+ Vòng 2: Phỏng vấn

+ Vòng 3: Offer letter

