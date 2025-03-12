Tuyển Kế toán tổng hợp La Villa French Restaurant HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - HCMC

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện công tác kế toán, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu, chi phí, công nợ, thuế, và các khoản thanh toán trong ngành FMCG và bán lẻ

- Quản lý và đối chiếu số liệu sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lý của các giao dịch tài chính.

- Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm), phân tích các chỉ tiêu tài chính, và hỗ trợ các bộ phận liên quan.

- Kiểm tra và đối chiếu hóa đơn, chứng từ, biên lai để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp.

- Hỗ trợ các phòng ban trong việc xử lý các yêu cầu liên quan đến tài chính, ngân sách, chi phí và báo cáo.

- Làm việc với các cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn (thuế GTGT, thuế TNCN, báo cáo thuế).

- Theo dõi và quản lý các khoản công nợ, đôn đốc thu hồi nợ và đảm bảo các khoản phải thu được thanh toán đúng hạn.

- Cập nhật và thực hiện các quy định kế toán, tài chính mới liên quan đến ngành FMCG.

Địa điểm: Tầng 2, TTTM 1.01, chung 170 Nguyễn Văn Hưởng, P. Thảo Điền, TP. Thủ Đức, HCM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán hoặc các ngành liên quan.

Có từ 1-2 năm kinh nghiệm làm kế toán trong ngành FMCG hoặc các ngành liên quan đến bán lẻ, sản xuất hàng tiêu dùng.

Am hiểu về các quy trình kế toán, thuế và quy định pháp luật trong ngành FMCG.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa, Fast, ERP, SAP…).

Kiến thức vững về quản lý chi phí, công nợ, tính giá thành sản phẩm.

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, cẩn thận và chi tiết.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm hiệu quả.

Thời gian làm việc:

- Giờ hành chính 9:00 - 17:00

Lịch làm việc: Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 5 - Thứ 6 - Sáng Thứ 7

Tại La Villa French Restaurant HCMC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Lương thág 13

- Thưởng hiệu quả công việc, thưởng quý và cuối năm, thưởng thâm niên

- Chế độ bảo hiểm: BHXH, BHYT, Bảo hiểm Sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn 24/7;

- Nghỉ phép hàng năm;

- Đánh giá và điều chỉnh lương hàng năm;

- Phụ cấp cơm;

- Hỗ trợ gửi xe;

- Sự kiện nội bộ, Team building Công ty, Year End Party...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại La Villa French Restaurant HCMC

