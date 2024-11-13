Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hallo Building
- 140 Miếu Đầm
- Nam Từ Liêm
- Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Quản lý công tác kế toán:
Kiểm soát nội bộ:
Lập và kiểm soát ngân sách:
Báo cáo tài chính và kiểm toán:
Đào tạo và quản lý nhân sự:
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO Thì Được Hưởng Những Gì
+ Thu nhập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO
