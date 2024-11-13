Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hallo Building

- 140 Miếu Đầm

- Nam Từ Liêm

- Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý công tác kế toán:
Kiểm soát nội bộ:
Lập và kiểm soát ngân sách:
Báo cáo tài chính và kiểm toán:
Đào tạo và quản lý nhân sự:

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí Kế toán hoặc Kiểm toán. Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp
Kinh nghiệm làm việc với Chi cục Thuế, Ngân hàng, và kiểm toán là lợi thế.
Kỹ năng điều hành, quản lý, giám sát tốt, cùng với khả năng giao tiếp, trung thực, cẩn thận và nhạy bén trong công việc.
Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, kế toán, thuế.
Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch tài chính và kiểm soát ngân sách xuất sắc.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên tốt.
Cẩn thận, trung thực, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.
Ưu tiên:
Có chứng chỉ Kế toán trưởng
Ưu tiên có kinh nghiệm trên 02 năm ở vị trí Kiểm toán viên và phân tích được báo cáo tài chính

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập
Gói thu nhập lương + cộng thưởng hấp dẫn
Chế độ thưởng linh hoạt theo đề xuất của Phòng/Ban
Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/ năm hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
Chính sách phúc lợi linh hoạt, luôn tạo điều kiện để CBNV phát triển về chuyên môn lẫn thu nhập
+ Bảo hiểm và chính sách phúc lợi
Nghỉ chiều thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần
Du lịch, Teambuilding/ dã ngoại định kỳ hàng năm
Chế độ mừng sinh con, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân
+ Môi trường làm việc
Được trang bị máy tính và các thiết bị chuyên môn khác trong quá trình làm việc
Có cơ hội được làm việc tại văn phòng Nhật Bản
Thời gian làm việc linh hoạt 7.5h + 30p nghỉ hằng ngày
Môi trường làm việc hiện đại, năng động, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 104 Miếu Đầm – Nam Từ Liêm – Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

