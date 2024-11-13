Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hallo Building - 140 Miếu Đầm - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm ít nhất 5 năm ở vị trí Kế toán hoặc Kiểm toán. Có kinh nghiệm kế toán tổng hợp

Kinh nghiệm làm việc với Chi cục Thuế, Ngân hàng, và kiểm toán là lợi thế.

Kỹ năng điều hành, quản lý, giám sát tốt, cùng với khả năng giao tiếp, trung thực, cẩn thận và nhạy bén trong công việc.

Am hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến tài chính, kế toán, thuế.

Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch tài chính và kiểm soát ngân sách xuất sắc.

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên tốt.

Cẩn thận, trung thực, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Ưu tiên:

Có chứng chỉ Kế toán trưởng

Ưu tiên có kinh nghiệm trên 02 năm ở vị trí Kiểm toán viên và phân tích được báo cáo tài chính

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập

Gói thu nhập lương + cộng thưởng hấp dẫn

Chế độ thưởng linh hoạt theo đề xuất của Phòng/Ban

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/ năm hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc

Chính sách phúc lợi linh hoạt, luôn tạo điều kiện để CBNV phát triển về chuyên môn lẫn thu nhập

+ Bảo hiểm và chính sách phúc lợi

Nghỉ chiều thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần

Du lịch, Teambuilding/ dã ngoại định kỳ hàng năm

Chế độ mừng sinh con, quà nhân ngày Lễ/ Tết, quà ngày truyền thống và các chế độ phúc lợi khác

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân

+ Môi trường làm việc

Được trang bị máy tính và các thiết bị chuyên môn khác trong quá trình làm việc

Có cơ hội được làm việc tại văn phòng Nhật Bản

Thời gian làm việc linh hoạt 7.5h + 30p nghỉ hằng ngày

Môi trường làm việc hiện đại, năng động, khuyến khích tối đa sự sáng tạo của nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HALLO

