Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: P201 Chung cư 25 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nôi (Ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội), Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
-Tổng hợp báo cáo,làm báo cáo Thuế
-Các nội dung liên quan đến nghiệp vụ Kế toán
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan
-Có thời gian làm nghiệp vụ kế toán từ 5 năm trở lên,đã thực hiện nghiệp vụ quyết toán Thuế hoặc hoàn Thuế.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương từ 15-20 triệu
- Thử việc 2 tháng, được hưởng 85% lương chính thức, được đào tạo qua công việc
- Được đóng bảo hiểm y tế,bảo hiểm xã hội theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hà
