Tuyển Nhân Viên Bảo Hành thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company
- Hà Nội: Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
- Kiểm soát chất lượng thi công/ bảo hành tại dự án
- Tiếp nhận thông tin bảo hành.
Kiểm soát bảo hành, hết hạn bảo hành các dự án đã thi công/ quyết toán xong Đánh giá tình trạng hàng hóa/thiết bị cần bảo hành, phối hợp các phòng ban liên quan và đưa ra phương án biện pháp xử lý trình BLĐ và QLTT Trực tiếp triển khai hoạt động, điều phối nhân lực bảo hành theo phương án đã phê duyệt
Kiểm soát bảo hành, hết hạn bảo hành các dự án đã thi công/ quyết toán xong
Đánh giá tình trạng hàng hóa/thiết bị cần bảo hành, phối hợp các phòng ban liên quan và đưa ra phương án biện pháp xử lý trình BLĐ và QLTT
Trực tiếp triển khai hoạt động, điều phối nhân lực bảo hành theo phương án đã phê duyệt
- Xử lý bảo hành hệ thống, thiết bị công ty đưa vào thi công
Lên kế hoạch bảo trì hệ thống và thực hiện bảo trì Đánh giá chất lượng, cảnh bảo thiết bị
Lên kế hoạch bảo trì hệ thống và thực hiện bảo trì
Đánh giá chất lượng, cảnh bảo thiết bị
- Đề xuất mua vật tư phục vụ bảo hành/bảo trì
- Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lương, tiến độ bảo hành/ bảo trì
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tin học văn phòng, autocad thành thạo
Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH, BHYT
12 ngày phép/năm
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI