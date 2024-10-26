Tuyển Nhân Viên Bảo Hành thu nhập 10 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

- Kiểm soát chất lượng thi công/ bảo hành tại dự án

- Tiếp nhận thông tin bảo hành.

Kiểm soát bảo hành, hết hạn bảo hành các dự án đã thi công/ quyết toán xong Đánh giá tình trạng hàng hóa/thiết bị cần bảo hành, phối hợp các phòng ban liên quan và đưa ra phương án biện pháp xử lý trình BLĐ và QLTT Trực tiếp triển khai hoạt động, điều phối nhân lực bảo hành theo phương án đã phê duyệt

Kiểm soát bảo hành, hết hạn bảo hành các dự án đã thi công/ quyết toán xong

Đánh giá tình trạng hàng hóa/thiết bị cần bảo hành, phối hợp các phòng ban liên quan và đưa ra phương án biện pháp xử lý trình BLĐ và QLTT

Trực tiếp triển khai hoạt động, điều phối nhân lực bảo hành theo phương án đã phê duyệt

- Xử lý bảo hành hệ thống, thiết bị công ty đưa vào thi công

Lên kế hoạch bảo trì hệ thống và thực hiện bảo trì Đánh giá chất lượng, cảnh bảo thiết bị

Lên kế hoạch bảo trì hệ thống và thực hiện bảo trì

Đánh giá chất lượng, cảnh bảo thiết bị

- Đề xuất mua vật tư phục vụ bảo hành/bảo trì

- Đề xuất các biện pháp nâng cao chất lương, tiến độ bảo hành/ bảo trì