Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1A Phú Thuận, Phường Phú Thuận,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lập kế hoạch, phương án các hoạt động marketing trên nền tảng digital
Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động quảng cáo, quản trị tài nguyên, các chiến dịch đẩy mạnh kênh social.
Xây dựng và chịu trách nhiệm triển khai các kế hoạch tối ưu công cụ tìm kiếm (SEO, SEM, google ads..)
Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả quảng cáo trên các kênh.
Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu các tầng tỷ lệ chuyển đổi và đạt chỉ tiêu hàng ngày/ tuần/tháng/quý/năm.
Phối hợp sản xuất và quản lý thư viện dữ liệu quảng cáo hình ảnh và video trên Digital.
Phối hợp tổ chức các sự kiện của Công ty nhằm quảng bá thương hiệu
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững chuyên môn lĩnh vực tiếp thị và quảng cáo, biết lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, thành thạo phân tích dữ liệu,sử dụng thành thạo các công cụ tiếp thị và quảng cáo.
Có khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn và tư duy logic để tạo ra các nội dung đáp ứng với mục tiêu Marketing đề ra.
Có khả năng thiết kế Banner, Name card, Catalogue, Tem nhãn,…

Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 15 - 20 triệu.
Lương tháng 13, thưởng ngày lễ lớn (Tết dương lịch, 8/3, 10/3 âm lịch, 30/4, tết Trung thu, lễ Quốc Khánh, 20/10).
Review lương 1 lần/năm.
Đóng BHXH đầy đủ
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8:30- 17:30),sáng Thứ 7 từ 8h30-12h00
Event nội bộ, teambuilding, khám sức khỏe hằng năm.
Cung cấp thiết bị làm việc: PC/laptop
Làm việc trong môi trường quốc tế chuyên nghiệp
Có cơ hội tiếp xúc và làm việc với các đối tác người nước ngoài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GRANDHOME STONE VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14 Đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, Khu phố 6, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

