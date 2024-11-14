Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 562 Cộng Hòa - P.13, Tân Bình

Dựng video dạng short -long phục vụ cho các nội dung đăng kênh Tiktok, YT, Fb hang ngày

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu dịch vụ, mô tả sản phẩm dịch vụ.

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.

Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu.

Hỗ trợ các công việc khác trong team media nội bộ

Lập báo cáo công việc theo định kỳ cho quản lý.(Tuần/tháng/quý)

Tối thiểu: 1 năm kinh nghiệm

Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng và đồ họa: Premiere, After effect, AI và các phần mềm khác có liên quan Capcut, Canva,....(biết đổ màu bằng davinci là một lợi thế)

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, biết kỹ xảo...

Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy

Tính tình cần cù, siêng năng và tràn đầy năng lượng

Trung thực, rõ ràng và luôn đổi mới

Đúng hạn với công việc được giao

Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng;

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm từng làm việc tại Spa, trung tâm thẩm mỹ, bệnh viện, phòng khám...

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển

Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng marketing trong lĩnh vực dược phẩm và y tế

Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

