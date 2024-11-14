Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 562 Cộng Hòa
- P.13, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Dựng video dạng short -long phục vụ cho các nội dung đăng kênh Tiktok, YT, Fb hang ngày
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu dịch vụ, mô tả sản phẩm dịch vụ.
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của tổ chức.
Bảo đảm hoàn thành công việc theo đúng tiến độ được yêu cầu.
Hỗ trợ các công việc khác trong team media nội bộ
Lập báo cáo công việc theo định kỳ cho quản lý.(Tuần/tháng/quý)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu: 1 năm kinh nghiệm
Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng và đồ họa: Premiere, After effect, AI và các phần mềm khác có liên quan Capcut, Canva,....(biết đổ màu bằng davinci là một lợi thế)
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, âm thanh, biết kỹ xảo...
Có tư duy tốt về hình ảnh, khuôn hình, góc máy
Tính tình cần cù, siêng năng và tràn đầy năng lượng
Trung thực, rõ ràng và luôn đổi mới
Đúng hạn với công việc được giao
Mắt thẩm mĩ cao, phong cách sáng tạo đa dạng;
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm từng làm việc tại Spa, trung tâm thẩm mỹ, bệnh viện, phòng khám...
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi và phát triển
Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng marketing trong lĩnh vực dược phẩm và y tế
Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CDC
