Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ và Trang Trí Nội Ngoại Thất Hoàng Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ và Trang Trí Nội Ngoại Thất Hoàng Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ và Trang Trí Nội Ngoại Thất Hoàng Nam

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ và Trang Trí Nội Ngoại Thất Hoàng Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

I. Mục đích công việc
Thực hiện hoạt động về hành chính nhân sự của Công ty.
II. Trách nhiệm
1. Nhân sự:
Phụ trách công tác tuyển dụng và đào tạo.
Phụ trách C&B, chế độ phúc lợi cho CBNV.
Theo dõi và quản lý BHXH cho nhân viên công ty.
Theo dõi và đăng ký MST, NPT, quyết toán thuế.
Phụ trách giải quyết các vấn đề liên quan đến thời giờ làm việc, đơn từ, chế độ, chính sách của CBNV ...
Giải quyết các quan hệ lao động.
Quản lý hồ sơ nhân viên của Công ty
Kiểm soát các phòng ban thực hiện theo quy trình làm việc đã ban hành.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
2. Hành chính:
Theo dõi và làm thanh toán các chi phí hành chính bao gồm: phí điện thoại, taxi, chuyển phát nhanh, văn phòng phẩm, mực in, tiền điện nước, tiền cáp internet, tiền thuê văn phòng, chi phí tiếp khách ...
Thực hiện công tác lễ tân khi được yêu cầu như đón tiếp khách, hỗ trợ trong các buổi họp/ Event, nghe và nhận cuộc gọi liên hệ với doanh nghiệp, đặt lịch công tác/lịch hẹn cho sếp, ...
Phụ trách Photocopy, các vấn đề in ấn trong doanh nghiệp (giấy, mực, gọi kỹ thuật sửa chữa máy in khi máy hỏng, ...), văn phòng phẩm (bảng, máy chiếu, ...).
Phụ trách mua sắm & quản lý các tài sản, thiết bị hay đồ dùng thông thường trong doanh nghiệp.
Quản lý lưu trữ các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng có liên quan tới mua bán, thuê, mượn cơ sở vật chất, máy móc thiết bị trong công ty.
Tiếp nhận và gửi đi công văn, giấy tờ của công ty.
Soạn thảo văn bản, quy chế và hợp đồng theo phân công Ban lãnh đạo công ty.
Tổ chức các buổi tiếp khách, cuộc họp trong công ty, tổ chức liên hoan, tất niên, sinh nhật, khen thưởng.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên quản lý nhân sự, công đoàn, hành chính, nhân sự, luật, các nghành khác có liên quan.
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí Hành chính nhân sự.
Am hiểu về bộ luật lao động, BHXH, thuế...
Khả năng Vi tính: Tin học văn phòng
Trình độ ngoại ngữ, ưu tiên: tiếng Anh
Kỹ năng giao tiếp tốt kỹ năng phân tích, thuyết trình, xử lý tình huống và ra quyết định đúng đắn, nhanh nhạy.
Kỹ năng xây dựng mối quan hệ, ngoại giao tốt, làm việc nhóm hiệu quả và làm việc độc lập.
Tỉ mỉ, cẩn thận, nhạy bén, tinh tế, trung thực, tích cực và trách nhiệm trong thực hiện công việc.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ và Trang Trí Nội Ngoại Thất Hoàng Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương xét theo năng lực.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi ký Hợp đồng chính thức
Được hưởng các ngày nghỉ/Lễ/tết theo quy định của Nhà nước
Các chế độ chính sách khác theo qui định cảu Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ và Trang Trí Nội Ngoại Thất Hoàng Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ và Trang Trí Nội Ngoại Thất Hoàng Nam

Công ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ và Trang Trí Nội Ngoại Thất Hoàng Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: A15 - 19, Nguyen Huu Tho, Tan Phong Ward, Dictrict 7. Ho Chi Minh City

