Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 57A Trung Mỹ Tây 13,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý, giám sát các nhân viên kinh doanh thị trường kênh MT thuộc khu vực quản lý
Tổ chức quản lý chăm sóc các khách cũ, tìm kiếm khách hàng mới.
Quản lý việc thực hiện công tác trưng bày hàng hóa tại các cửa hàng, siêu thị
Chịu trách nhiệm triển khai giá, khuyến mãi, lấy đơn và theo dõi đơn hàng .
Phát triển tìm kiếm thêm khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để đạt chỉ tiêu doanh số.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan
- Khả năng quản lý các dữ liệu và tài liệu liên quan đến bán hàng
- Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng: Microsoft Office, Google Docs, Excel
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể trao đổi và giải quyết

Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương + Phụ cấp: 10,000,000 - 20,000,000 đ,
2. Hoa hồng theo doanh số
3. Hưởng các chế độ BHXH, BH sức khoẻ 24/7, khám sức khoẻ định kỳ,...
4. Tạo điều kiện phát huy tối đa giá trị bản thân
5. Hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 57A, Trung Mỹ Tây, P Trung Mỹ Tây, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

