Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 57A Trung Mỹ Tây 13,Hồ Chí Minh, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Quản lý, giám sát các nhân viên kinh doanh thị trường kênh MT thuộc khu vực quản lý

Tổ chức quản lý chăm sóc các khách cũ, tìm kiếm khách hàng mới.

Quản lý việc thực hiện công tác trưng bày hàng hóa tại các cửa hàng, siêu thị

Chịu trách nhiệm triển khai giá, khuyến mãi, lấy đơn và theo dõi đơn hàng .

Phát triển tìm kiếm thêm khách hàng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng để đạt chỉ tiêu doanh số.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan

- Khả năng quản lý các dữ liệu và tài liệu liên quan đến bán hàng

- Kỹ năng sử dụng các phần mềm văn phòng: Microsoft Office, Google Docs, Excel

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có thể trao đổi và giải quyết

Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương + Phụ cấp: 10,000,000 - 20,000,000 đ,

2. Hoa hồng theo doanh số

3. Hưởng các chế độ BHXH, BH sức khoẻ 24/7, khám sức khoẻ định kỳ,...

4. Tạo điều kiện phát huy tối đa giá trị bản thân

5. Hỗ trợ các trang thiết bị cần thiết cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Fujiwa Việt Nam

