Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Cơ Khí Tiến Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH TM DV Cơ Khí Tiến Phát
- Hồ Chí Minh: 237A, QL1K, P. Linh Xuân, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu sản phẩm của công ty để: Giới thiệu, tư vấn, báo giá, theo dõi báo giá, làm hợp đồng, lập lệnh sản xuất trên hệ thống nội bộ, theo dõi đơn hàng và lịch giao hàng cho khách hàng.
Phối hợp với bên dịch vụ để xuất khẩu hàng hóa, phụ trách làm chứng từ cho các lô hàng xuất khẩu, theo dõi đóng hàng FCL nếu có, theo dõi công nợ.
Chăm sóc và tạo mối quan hệ với khách hàng hiện tại, nghiên cứu và mở rộng thì trường.
Phối hợp phòng kỹ thuật để tư vấn và giải quyết khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.
Phát triển marketing thông qua các kênh phương tiện.
Đi công tác trong và ngoài nước.
Thực hiện các yêu cầu của trưởng bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về xuất khẩu hàng hóa, hiểu về Incoterms, thanh toán quốc tế.
Có kiến thức, kinh nghiệm vè mảng cơ khí, máy lọc là một lợi thế.
Kỹ năng tiếng Anh: 4 Kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết.
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt: xử lý các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng thông minh và khéo léo.
Chịu được áp lực công việc và đáp ứng thời gian hoàn thành nhiệm vụ.
Kỹ năng tin học: Thành thạo.
Tại Công Ty TNHH TM DV Cơ Khí Tiến Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV Cơ Khí Tiến Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI