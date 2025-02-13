Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV Cơ Khí Tiến Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 237A, QL1K, P. Linh Xuân, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Tìm hiểu sản phẩm của công ty để: Giới thiệu, tư vấn, báo giá, theo dõi báo giá, làm hợp đồng, lập lệnh sản xuất trên hệ thống nội bộ, theo dõi đơn hàng và lịch giao hàng cho khách hàng.

Phối hợp với bên dịch vụ để xuất khẩu hàng hóa, phụ trách làm chứng từ cho các lô hàng xuất khẩu, theo dõi đóng hàng FCL nếu có, theo dõi công nợ.

Chăm sóc và tạo mối quan hệ với khách hàng hiện tại, nghiên cứu và mở rộng thì trường.

Phối hợp phòng kỹ thuật để tư vấn và giải quyết khiếu nại của khách hàng về sản phẩm.

Phát triển marketing thông qua các kênh phương tiện.

Đi công tác trong và ngoài nước.

Thực hiện các yêu cầu của trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên liên quan về Kinh doanh

Có kinh nghiệm về xuất khẩu hàng hóa, hiểu về Incoterms, thanh toán quốc tế.

Có kiến thức, kinh nghiệm vè mảng cơ khí, máy lọc là một lợi thế.

Kỹ năng tiếng Anh: 4 Kỹ năng Nghe, nói, đọc, viết.

Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt: xử lý các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng thông minh và khéo léo.

Chịu được áp lực công việc và đáp ứng thời gian hoàn thành nhiệm vụ.

Kỹ năng tin học: Thành thạo.

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

