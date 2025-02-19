Tuyển Product Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Merap làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

1. Tuyển dụng (70%)

• Chịu trách nhiệm chính về Tuyển dụng nhân sự, đảm bảo nhân sự đáp ứng nhanh theo yêu cầu kinh doanh cho phạm vi Khối/ Phòng ban được phân công.

• Quản lý dữ liệu ứng viên, xây dựng mối quan hệ sâu sắc với Ứng viên nhằm tạo nguồn tuyển dụng dài hạn & luôn luôn sẵn sàng cho các vị trí tuyển dụng.

• Triển khai xây dựng kênh tuyển dụng, tạo nguồn ứng viên từ tất cả các kênh Online-Offline.

• Đề xuất các giải pháp luân chuyển nội bộ trong công ty, các giải pháp tuyển dụng hiệu quả.

• Khảo sát thị trường lao động, thực hiện các báo cáo định kỳ về thị trường lao động trong phạm vi phụ trách.

• Thực hiện các báo cáo tuyển dụng định kỳ Tháng/ Quý/ Năm.

2. Truyền thông thương hiệu NTD (EB) (20%)

• Tổ chức các hoạt động Workshop, Job Fair, Sự kiện ...tại các Trường TC/CĐ/ĐH khối ngành Y-Dược, Kinh tế trong phạm vi phân công.

• Phối hợp cùng team nhân sự triển khai các bài đăng tuyển, các tin tuyển dụng trên các page chính của công ty (Linked, Zalo, Facebook, Website).

3. Quan hệ lao động (10%)