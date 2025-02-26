Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE
- Hồ Chí Minh: DD14 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Phối hợp cùng các bộ phận liên quan để lên ý tưởng sáng tạo nội dung, kịch bản video, hình ảnh
Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm, các clip review sản phẩm
Quay và chỉnh sửa video review sản phẩm cơ bản
Thực hiện đa dạng các thể loại: short clip Tiktok,...
Đảm bảo thời gian của từng hạng mục theo kế hoạch. Quản lý tốt chất lượng công việc
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo và cấp trên trong khả năng chuyên môn
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Sử dụng các công cụ, phần mềm dựng phim, máy quay, đèn,...
Khả năng tư duy logic tốt, cẩn thận, tỉ mỉ
Sử dụng thành thạo phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect, Capcut…
Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích nội dung, chuyển tải ý tưởng
Ưu tiên ứng viên đã từng làm qua công ty thương mại điện tử
Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp thiết bị làm việc.
Cơ hội làm việc ổn định, lâu dài, Phát triển lên Leader Media
BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
