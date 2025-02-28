Tuyển Video Editor Equest Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 16 đường số 12, KDC 13C, Phong Phú, Bình Chánh, HCM., Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quay phim & Chụp ảnh:

Quay phim, chụp ảnh các sự kiện, hoạt động giáo dục, ngoại khóa của trường.

Đảm bảo chất lượng hình ảnh, video phù hợp với tiêu chuẩn truyền thông của nhà trường.

Lên ý tưởng, kịch bản cho các video truyền thông, giới thiệu về nhà trường.

2. Chỉnh sửa video & xử lý hình ảnh:

Dựng và chỉnh sửa video theo yêu cầu

Cắt ghép, chỉnh màu, thêm hiệu ứng, âm thanh để tạo ra sản phẩm chuyên nghiệp.

Thiết kế hình ảnh phục vụ các ấn phẩm truyền thông, quảng cáo.

3. Hỗ trợ hoạt động truyền thông:

Phối hợp với bộ phận truyền thông trong việc xây dựng nội dung hình ảnh, video trên các nền tảng số.

Quản lý, lưu trữ dữ liệu hình ảnh và video của trường.

Cập nhật xu hướng quay dựng, chỉnh sửa video hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm.

4. Địa điểm và thời gian làm việc:

Địa điểm: Trường ESH (tên cũ Albert Einstein), số 16 đường số 12, Khu dân cư 13C, Phong Phú, Bình Chánh.

Thời gian làm việc: 8h - 17h từ Thứ 2 - Thứ 6, (& sáng Thứ 7 nếu trường có sự kiện)

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến Truyền thông, Thiết kế đồ họa, Công nghệ thông tin, Điện ảnh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực quay dựng, chỉnh sửa video; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong môi trường giáo dục.

Kinh nghiệm:

2 năm

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects, Photoshop, Lightroom,...

Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, nắm bắt xu hướng truyền thông hiện đại.

Chăm chỉ, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Equest Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ hội phát triển bản thân, tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của nhà trường và pháp luật.

Ân trưa miễn phí tại trường theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bảo hiểm sức khỏe cá nhân, khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Equest Education Group

