Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Xây dựng video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của công ty.

• Biên tập, chỉnh sửa video, tạo hiệu ứng motion graphic, animation theo yêu cầu.

• Phối hợp với team Marketing để sản xuất nội dung video sáng tạo, thu hút trên các nền tảng số.

• Thiết kế các hiệu ứng đồ họa động (motion graphics) cho các video quảng cáo, truyền thông nội bộ.

• Tối ưu hóa nội dung video để phù hợp với từng kênh truyền thông (Facebook, YouTube, TikTok, Website…).

• Đề xuất ý tưởng, phong cách thiết kế mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.

• Đảm bảo tiến độ sản xuất video theo kế hoạch đề ra.

• Triển khai in ấn/ phối hợp sản xuất các ấn phẩm/ công cụ Marketing cùng với các bộ phận khác.

• Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực dựng phim, motion graphics, animation.

• Thành thạo các phần mềm Adobe After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator, hoặc các công cụ thiết kế, dựng video khác.

• Có khả năng tư duy sáng tạo, cảm nhận hình ảnh và màu sắc tốt.

• Hiểu biết về xu hướng thiết kế video, animation trên các nền tảng số.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

