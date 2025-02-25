Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 180

- 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Xây dựng video giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của công ty.
• Biên tập, chỉnh sửa video, tạo hiệu ứng motion graphic, animation theo yêu cầu.
• Phối hợp với team Marketing để sản xuất nội dung video sáng tạo, thu hút trên các nền tảng số.
• Thiết kế các hiệu ứng đồ họa động (motion graphics) cho các video quảng cáo, truyền thông nội bộ.
• Tối ưu hóa nội dung video để phù hợp với từng kênh truyền thông (Facebook, YouTube, TikTok, Website…).
• Đề xuất ý tưởng, phong cách thiết kế mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.
• Đảm bảo tiến độ sản xuất video theo kế hoạch đề ra.
• Triển khai in ấn/ phối hợp sản xuất các ấn phẩm/ công cụ Marketing cùng với các bộ phận khác.
• Thực hiện báo cáo và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm từ 1-2 năm trong lĩnh vực dựng phim, motion graphics, animation.
• Thành thạo các phần mềm Adobe After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator, hoặc các công cụ thiết kế, dựng video khác.
• Có khả năng tư duy sáng tạo, cảm nhận hình ảnh và màu sắc tốt.
• Hiểu biết về xu hướng thiết kế video, animation trên các nền tảng số.

Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán KIS Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

