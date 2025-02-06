Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về hoạt động, hiệu quả của bộ phận Marketing.

Xây dựng kế hoạch, chiến lược tổng thể các hoạt động Marketing, PR theo định hướng chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Quản lý hiệu quả triển khai các hoạt động và công cụ Marketing (trade Marketing, digital Marketing, offline marketing...). Theo dõi, đánh giá hiệu quả và kịp thời điều chỉnh các hoạt động nhằm đạt mục tiêu của các hoạt động triển khai.

Quản lý sản xuất hình ảnh, video để xây dựng thương hiệu và cho các chiến dịch quảng cáo online, offline.

Theo dõi/ đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả công việc.

Tổng hợp thông tin liên quan đến hiệu quả hoạt động Marketing như: tăng trưởng đơn hàng, trải nghiệm khách hàng, ...

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo trong phạm vi công việc/chức vụ đang đảm trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại quốc tế, ... hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, vị trí tương đương ở các công ty có quy mô lớn.

Kinh nghiệm lập kế hoạch và triển khai hoạt động truyền thông, marketing tổng thể. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiêm trong lĩnh vực sản xuất điện, điện lạnh và hàng gia dụng.

Thành thạo Tiếng Anh giao tiếp. Có khả năng nắm bắt, ứng dụng công nghệ thông tin theo xu thế mới.

Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Chế độ lương cạnh tranh,

Các phúc lợi chuyên cần, ăn ca, thưởng,.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sông Hồng Việt ( Sanaky) Pro Company

