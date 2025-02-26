Tuyển Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN VSCPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: P101, Tòa nhà SBI, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu và làm việc trên các dự án nhà máy thông minh;

- Khảo sát và khám phá các giải pháp IIOT/MES/APS;

- Làm việc với khách hàng để thu thập yêu cầu, xây dựng Quy trình nghiệp vụ (BPD), Thiết kế chức năng (FD), kiểm thử chấp nhận của người dùng, triển khai và tài liệu hóa;

- Thu thập thông tin, làm việc độc lập và hợp tác với các nhóm khác để làm rõ yêu cầu quy trình nghiệp vụ và đảm bảo tính khả thi của các giải pháp trước khi thông báo cho Khách hàng;

- Thiết kế giao diện người dùng theo hướng đối tượng và viết tài liệu URS, BRD, FSD bằng cách sử dụng các công cụ và phần mềm thích hợp.

- Phân tích GAP, yêu cầu thay đổi và các yêu cầu cải tiến khác từ khách hàng;

- Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm;

- Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên làm phân tích nghiệp vụ.

- Bằng cử nhân ngành Khoa học Máy tính, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin quản lý hoặc các chuyên ngành liên quan đến Kỹ Thuật, sản xuất.

- Thành thạo các phương pháp phân tích: Agile/Scrum, Waterfall, hoặc Hybrid.

- Kỹ năng viết tài liệu giải pháp (Technical Proposal), BRD, FSD và tài liệu giải pháp chi tiết.

- Hiểu biết về công cụ quản lý và phân tích: JIRA, MS Visio, hoặc các công cụ tương đương.

- Khả năng sử dụng SQL hoặc các công cụ phân tích dữ liệu để xử lý và khai thác thông tin.

- Sử dụng thành thạo các công cụ: Figma, Axure,...để xây dựng wireframe, mock-up và prototype.

- Kỹ năng phân tích và khả năng thu thập thông tin từ yêu cầu khách hàng.

- Khả năng làm việc đa nhiệm và làm việc độc lập dưới áp lực thời gian chặt chẽ.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Có kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ERP, MES cho nhà máy thông minh, nhà máy sản xuất là một lợi thế.

- Có thể đi công tác trong nước hoặc nước ngoài khi công ty yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VSCPS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng upto 20 triệu + % hoa hồng dự án

- Thưởng cuối năm 01 – 03 tháng lương căn cứ theo khả năng thực hiện công việc

- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHXH, BHYT, BHYT…

- Nghỉ phép có lương 12 ngày + 3 ngày đi du lịch teambuilding

- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: thưởng Tết dương, ngày lễ; chăm sóc sức khỏe định kỳ hàng năm; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, du lịch nghỉ mát hàng năm...

- Được trang bị máy tính, phụ cấp phí điện thoại, phụ cấp đi công tác, gặp gỡ khách hàng

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung, hiện đại, văn hóa đặc sắc. Có cơ hội làm việc với các đối tác quốc tế, các dự án và khách hàng lớn.

- Được đào tạo thêm chuyên môn. Cơ hội học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ 4.0

- Tài trợ chi phí thi, học đối với 1 số chứng chỉ chuyên môn

- Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

- Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.

- Công ty đang mở rộng rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VSCPS

