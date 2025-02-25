Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng/ban trong công ty

Đánh giá và tư vấn cho các phòng ban về các vị trí tuyển dụng, kênh mua tin đăng tuyển thích hợp (Mức lương, trình độ/bằng cấp, chế độ...phù hợp)

Đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng miễn phí và trên các hội nhóm tuyển dụng FB

Các công việc khác trong phòng/ban theo sự chỉ đạo của quản lý

Ứng viên Nữ, độ tuổi từ 22-26

Biết sử dụng excel, word cơ bản

Đã có kinh nghiệm tuyển dụng từ 02 năm trở lên, đã có kinh nghiệm tuyển dụng trình dược viên, mảng dược, tuyển mass, headhunter là lợi thế

Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ 6 ngày/ tháng (2 thứ 7 và 4 chủ nhật)

Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 + Thưởng Tuyển Dụng, thu nhập từ 10-15tr/tháng

Cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại

Thưởng nóng khi hoàn thành tuyển dụng nhiều vị trí trong tháng.

Đi du lịch 2 lần/ năm trong và ngoài nước, nhân viên xuất sắc 3 lần/năm

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và các đãi ngộ khác theo quy định của công ty: phép năm, sinh nhât, quà các dịp 8/3, 1/6, 20/10, liên hoan các dịp lễ, tết

Thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm, thưởng tết

Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

