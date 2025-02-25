Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tuyển dụng theo yêu cầu của các phòng/ban trong công ty
Đánh giá và tư vấn cho các phòng ban về các vị trí tuyển dụng, kênh mua tin đăng tuyển thích hợp (Mức lương, trình độ/bằng cấp, chế độ...phù hợp)
Đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng miễn phí và trên các hội nhóm tuyển dụng FB
Các công việc khác trong phòng/ban theo sự chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên Nữ, độ tuổi từ 22-26
Biết sử dụng excel, word cơ bản
Đã có kinh nghiệm tuyển dụng từ 02 năm trở lên, đã có kinh nghiệm tuyển dụng trình dược viên, mảng dược, tuyển mass, headhunter là lợi thế
Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ 6 ngày/ tháng (2 thứ 7 và 4 chủ nhật)
Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 + Thưởng Tuyển Dụng, thu nhập từ 10-15tr/tháng
Cung cấp thiết bị làm việc: máy tính, điện thoại
Thưởng nóng khi hoàn thành tuyển dụng nhiều vị trí trong tháng.
Đi du lịch 2 lần/ năm trong và ngoài nước, nhân viên xuất sắc 3 lần/năm
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định và các đãi ngộ khác theo quy định của công ty: phép năm, sinh nhât, quà các dịp 8/3, 1/6, 20/10, liên hoan các dịp lễ, tết
Thưởng nhân viên xuất sắc cuối năm, thưởng tết
Môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIMEDI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 Tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

