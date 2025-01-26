Tuyển Cloud Engineer Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Cloud Engineer Tại Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam
- Đồng Nai: Lô 32, 33, KCN Nhơn Trạch 6, X. Long Thọ, H. Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận
Are you ready to kick-start your career in a dynamic and innovative environment? We're looking for a motivated Management Trainee-Operations to join our team and grow with us. If you’re passionate about learning and want to make an impact, this is your opportunity!
* Main Responsibilities:
• Assist in coordinating operational best practices, across all operations.
• On the job technical training (lab, DH and WD).
• Coordinate management of CAPEX, CAR and OPEX.
• Coordinate the operations reports.
• Support/coordinate operational quality improvement initiatives.
• International travel as required.
• Full training across all operations departments (IE, DH, DL, WD, QD).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Open for Fresh Graduate candidate.
Tại Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chỉ May American & Efird Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI