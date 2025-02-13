Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Good Review Service làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung cư TECCO - Số 287 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhất, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Hình thức : Full time, làm việc offline tại văn phòng của công ty.

- Thời gian làm việc : 08h30-17h30 T2- sáng T7

- Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho các video truyền thông, quảng cáo, viral clip phục vụ chiến dịch marketing.

- Quay và dựng video (tiktok, reels, youtube, vlog, video sản phẩm) đảm bảo đúng yêu cầu nội dung và hình ảnh.

- Chỉnh sửa, biên tập video (thêm hiệu ứng, âm thanh, đồ họa) nhằm tăng hiệu quả truyền tải thông điệp.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan (Design, Marketing, Kinh doanh) để thực hiện các kế hoạch nội dung theo đúng tiến độ.

- Quản lý và sáng tạo nội dung cho các kênh truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube).

- Theo dõi xu hướng mới về content/video marketing và cập nhật vào kế hoạch sáng tạo.

- Báo cáo hiệu quả các chiến dịch và đề xuất cải tiến nội dung

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí Content Creator hoặc Leader Content , Biên kịch, hoặc Quay dựng video tiktok.

- Thành thạo các phần mềm dựng video: Premiere, After Effects, Final Cut Pro, hoặc tương đương. (Capcut)

- Có kỹ năng lên ý tưởng sáng tạo và viết kịch bản hấp dẫn.

- Hiểu biết về các nền tảng truyền thông xã hội và cách tối ưu nội dung cho từng nền tảng.

- Kỹ năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm video viral, vlog hoặc đã từng quay dựng cho các dự án quảng cáo.

- Nhanh nhạy với xu hướng video mới, đặc biệt trên TikTok và Reels.

- Có khả năng chịu được áp lực công việc và hoàn thành deadline đúng hạn.

Tại Công Ty TNHH Good Review Service Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Từ 10-15M (tùy theo năng lực) + thưởng theo KPI.

- Thời gian làm việc linh hoạt, môi trường trẻ trung, sáng tạo.

- Cơ hội phát triển kỹ năng và thăng tiến trong sự nghiệp.

- Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Marketing, Quay dựng video.

- Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ, thưởng lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Good Review Service

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin