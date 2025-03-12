Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 8 Đường số 10, KDC Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động Marketing;

Đề xuất ý tưởng và lên kế hoạch cho các hoạt động marketing theo tháng, quý, năm của Brand; Đảm bảo và quản lý hiệu quả các chiến dịch tiếp thị được giao, đáp ứng hiệu quả truyền thông theo kế hoạch kinh doanh;

Đảm nhận, duy trì và quản lý các kênh media của công ty trên các platform phổ biển (Facebook, Instagram, Tiktok,…);

Thường xuyên cập nhật xu hướng (Health & Beauty) và theo dõi cộng đồng để phát triển cộng đồng riêng cho thương hiệu;

Xây dựng nội dung quảng bá thương hiệu;

Thiết lập mạng lưới và quản lý các đối tác, nhà cung cấp dịch vụ Marketing thực thi / nhỏ lẻ (In POSM, sản xuất content nhỏ trong Digital, Activation, KOL….)

Phối hợp với đối tác, NCC xác lập kế hoạch tiến độ và tổ chức các buổi họp liên quan đến các hoạt động Marketing của team

Báo cáo hàng tuần, hàng tháng, cập nhật kết quả truyền thông trên các kênh;

Hỗ trợ các nghiệp vụ về Marketing /Truyền thông khác theo yêu cầu của Line Manager.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc từ 1 - 2 năm trong lĩnh vực marketing;

Khả năng giao tiếp và truyền đạt tốt;

Có khả năng quan sát & luôn đề cao tư duy giải pháp;

Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, nhiệt tình sáng tạo trong công việc;

Luôn chú ý đến chi tiết kết hợp với tiêu chuẩn thương hiệu để mang lại hiệu quả hình ảnh tốt nhất;

Yêu thích và có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm là một ưu thế lớn;

Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng & các công cụ marketing online;

Tiếng Anh giao tiếp và đọc hiểu cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 12.000.000 - 15.000.000 đ

Các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL

