Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 234 Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược truyền thông các kênh chính thức của công ty.

Triển khai các chiến dịch Marketing.

Lên kế hoạch, triển khai chiến lược marketing theo tuần, tháng, quý.

Quản trị và phê duyệt tài liệu marketing từ phòng ban.

Chịu trách nhiệm với hiệu suất công việc của phòng/bộ phận marketing.

Quản lý nhân viên/chuyên viên trong bộ phận.

Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Công ty.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến truyền thông, Marketing.

Có kinh nghiệm làm việc ở lĩnh vực Marketing từ 2 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có thế mạnh về Digital và Brand Marketing (Ưu tiên).

Am hiểu các công cụ phân tích Website - mạng xã hội như: Google Analytics & Web Trends,...

Kỹ năng quản lý tốt.

Kỹ năng lập chiến lược, kế hoạch Marketing.

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 8h-17h, từ thứ 2- thứ 7

Mức lương:

Lương cơ bản 13.000.000 - 15.000.000+ Phụ cấp (ăn trưa)

(Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương cơ bản)

Xét tăng lương 2 lần/năm và cơ hội thăng tiến cao.

Chế độ đãi ngộ: sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch, thăm quan, nghỉ mát, nghỉ ngày lễ theo quy định.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất và Xuất Nhập Khẩu ADMart

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin