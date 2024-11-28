Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MAX EAGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH MAX EAGLE
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 3/15

- 43/17 Đường số 38, KP. 1, Phường An Khánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

● Phân tích insight KH, sáng tạo ý tưởng, viết và biên tập nội dung truyền thông, quảng cáo trên các kênh Social Media - Facebook
● Trực tiếp triển khai và chịu trách nhiệm về hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo chuyển đổi trên Facebook.
● Kết hợp với bộ phận content branding tạo nội dung, xây dựng Content (thiết kế hình ảnh, video) cho sản phẩm
● Lên kế hoạch chi tiết + thực hiện lên nội dung bài viết, nội dung (hình ảnh, clip), thời gian, số lượng bài viết cho fanpage công ty
● Theo dõi và cập nhật thông tin xu hướng short video viral trên Tiktok/Reels/Youtube, từ đó đưa ra ý tưởng ads sáng tạo nội dung phù hợp cho Fanpage
● Nghiên cứu các kênh video ngắn trên nền tảng Tiktok/Facebook/Douyin để lên ý tưởng concept cho các video media, ads theo sản phẩm của công ty
● Xây dựng ý tưởng quay dựng cơ bản cho các nội dung video ngắn dạng review/podcast
● Làm việc với KOL/KOC: thực hiện trao đổi flow làm việc, kịch bản creative phù hợp với mục tiêu ads facebook theo từng chiến dịch của công ty
● Báo cáo hiệu quả hoạt động và đề xuất những cải tiến cho các kế hoạch tiếp theo.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có trên 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
● Đã làm tại các Spa hoặc TMV lớn
● Đã từng tạo ra content viral là một lợi thế, nếu có không bắt buộc
● Kỹ năng viết lách, khả năng sáng tạo, tư duy tốt
● Có kinh nghiệm xây dựng content dài hạn, ngắn hạn theo chiến dịch và quản lý thực
thi theo kế hoạch
● Hòa đồng, trung thực.
● Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt.
● Biết cách tổ chức, quản lý công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
● Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao.
● Tư duy tốt, ham học hỏi, thái độ cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE Thì Được Hưởng Những Gì

● Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo phát triển cá nhân.
● Cơ hội làm việc với các đơn vị build kênh chuyên nghiệp.
● Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép theo quy định.
● Hỗ trợ và đào tạo giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển kỹ năng.
● Cơ hội thăng tiến trong công việc và thu nhập tốt.
● Đầy đủ các chế độ phúc lợi, hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.
● Môi trường làm việc cởi mở, cấp trên luôn lắng nghe và hỗ trợ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

