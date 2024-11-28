Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MAX EAGLE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3/15 - 43/17 Đường số 38, KP. 1, Phường An Khánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

● Phân tích insight KH, sáng tạo ý tưởng, viết và biên tập nội dung truyền thông, quảng cáo trên các kênh Social Media - Facebook

● Trực tiếp triển khai và chịu trách nhiệm về hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo chuyển đổi trên Facebook.

● Kết hợp với bộ phận content branding tạo nội dung, xây dựng Content (thiết kế hình ảnh, video) cho sản phẩm

● Lên kế hoạch chi tiết + thực hiện lên nội dung bài viết, nội dung (hình ảnh, clip), thời gian, số lượng bài viết cho fanpage công ty

● Theo dõi và cập nhật thông tin xu hướng short video viral trên Tiktok/Reels/Youtube, từ đó đưa ra ý tưởng ads sáng tạo nội dung phù hợp cho Fanpage

● Nghiên cứu các kênh video ngắn trên nền tảng Tiktok/Facebook/Douyin để lên ý tưởng concept cho các video media, ads theo sản phẩm của công ty

● Xây dựng ý tưởng quay dựng cơ bản cho các nội dung video ngắn dạng review/podcast

● Làm việc với KOL/KOC: thực hiện trao đổi flow làm việc, kịch bản creative phù hợp với mục tiêu ads facebook theo từng chiến dịch của công ty

● Báo cáo hiệu quả hoạt động và đề xuất những cải tiến cho các kế hoạch tiếp theo.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có trên 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

● Đã làm tại các Spa hoặc TMV lớn

● Đã từng tạo ra content viral là một lợi thế, nếu có không bắt buộc

● Kỹ năng viết lách, khả năng sáng tạo, tư duy tốt

● Có kinh nghiệm xây dựng content dài hạn, ngắn hạn theo chiến dịch và quản lý thực

thi theo kế hoạch

● Hòa đồng, trung thực.

● Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt.

● Biết cách tổ chức, quản lý công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

● Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao.

● Tư duy tốt, ham học hỏi, thái độ cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE Thì Được Hưởng Những Gì

● Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo phát triển cá nhân.

● Cơ hội làm việc với các đơn vị build kênh chuyên nghiệp.

● Chế độ BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép theo quy định.

● Hỗ trợ và đào tạo giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển kỹ năng.

● Cơ hội thăng tiến trong công việc và thu nhập tốt.

● Đầy đủ các chế độ phúc lợi, hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm.

● Môi trường làm việc cởi mở, cấp trên luôn lắng nghe và hỗ trợ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAX EAGLE

