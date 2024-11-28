Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đậm BNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Đậm BNS
- Hà Nội:
- 73 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, v.v.
Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo
Theo dõi và báo cáo về các chỉ số KPI của chiến dịch marketing
Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường
Phối hợp với các bộ phận khác như content, design để tạo ra các nội dung quảng cáo hấp dẫn
Quản lý ngân sách quảng cáo và đảm bảo ROI tối ưu
Cập nhật các xu hướng và công cụ mới trong lĩnh vực digital marketing
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan
Có kiến thức cơ bản về digital marketing và các nền tảng quảng cáo online
Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt
Khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược
Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Chủ động, ham học hỏi và có khả năng làm việc dưới áp lực cao
Tại Công Ty TNHH Đậm BNS Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường marketing chuyên nghiệp
Được đào tạo về các kỹ năng và công cụ marketing mới nhất
Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đậm BNS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
