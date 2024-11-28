Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đậm BNS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 73 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng như Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, v.v.

Phân tích và tối ưu hóa hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo

Theo dõi và báo cáo về các chỉ số KPI của chiến dịch marketing

Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh, xu hướng thị trường

Phối hợp với các bộ phận khác như content, design để tạo ra các nội dung quảng cáo hấp dẫn

Quản lý ngân sách quảng cáo và đảm bảo ROI tối ưu

Cập nhật các xu hướng và công cụ mới trong lĩnh vực digital marketing

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan

Có kiến thức cơ bản về digital marketing và các nền tảng quảng cáo online

Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt

Khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Chủ động, ham học hỏi và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Công Ty TNHH Đậm BNS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn từ 15-25 triệu/tháng gồm: Lương cứng + % doanh thu + Thưởng (thưởng ngày, tháng, KPI,...)

Cơ hội học hỏi và phát triển trong môi trường marketing chuyên nghiệp

Được đào tạo về các kỹ năng và công cụ marketing mới nhất

Lương thưởng cạnh tranh, đánh giá năng lực định kỳ để tăng lương

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và sáng tạo

Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đậm BNS

