Tuyển Digital Marketing Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thục San Nguyễn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thục San Nguyễn
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thục San Nguyễn

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thục San Nguyễn

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 7 – Số 40, Đường 11, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý mục tiêu marketing:
- Đảm bảo thực hiện các chiến lược marketing của công ty, theo dõi và báo cáo kết quả nhằm đạt được mục tiêu doanh thu và tăng trưởng thương hiệu.
- Content Marketing:
- Phụ trách sáng tạo và quản lý nội dung cho các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.
- Xây dựng kế hoạch nội dung phù hợp với chiến lược marketing và nhu cầu của khách hàng mục tiêu.
- Chiến dịch quảng cáo và sự kiện:
- Hỗ trợ triển khai các chiến dịch quảng cáo (online và offline), theo dõi hiệu quả và tối ưu hóa các chiến dịch.
- Tham gia tổ chức và triển khai các sự kiện marketing, hội thảo để quảng bá sản phẩm/dịch vụ và nâng cao nhận diện thương hiệu
- Quản lý mối quan hệ với đối tác và khách hàng:
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp, và khách hàng tiềm năng.
- Thực hiện các chương trình chăm sóc khách hàng để tăng cường sự hài lòng và trung thành.
- Tối ưu hóa công cụ marketing:
- Đảm bảo các công cụ marketing (SEO, email marketing, Google Ads, Facebook Ads) hoạt động hiệu quả, tối ưu hóa chi phí quảng cáo và gia tăng lượt tiếp cận.
- Quản lý và phân tích dữ liệu từ các chiến dịch để cải thiện hiệu quả và chiến lược trong tương lai.
- Báo cáo và đánh giá hiệu quả:
- Theo dõi và báo cáo về các chiến dịch marketing, phân tích kết quả và đưa ra các giải pháp để cải thiện chiến lược trong tương lai.
- Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing qua các chỉ số KPI (chỉ số hiệu suất chính) và đề xuất các điều chỉnh phù hợp.
- Sáng tạo và đổi mới:
- Liên tục cập nhật và áp dụng các xu hướng marketing mới, sáng tạo ý tưởng mới để giữ cho chiến dịch marketing luôn mới mẻ và hấp dẫn.
- Thực hiện các thử nghiệm và thử thách sáng tạo để tìm ra những phương pháp marketing hiệu quả nhất cho công ty.
- Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học ngành nghề liên quan.
- Có kinh nghiệm làm content marketing, quản lý fanpage, viết bài, lên kế hoạch nội dung.
- Thành thạo các công cụ quảng cáo trên Facebook, Google là một lợi thế.
- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Marketing.
- Nộp CV đính kèm Portfolio, bằng cấp và các chứng chỉ liên quan.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thục San Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực
- Chế độ BHXH, BHYT,...
- Thưởng, phúc lợi theo quy định của công ty
- Được tạo điều kiện gắn bó và làm việc lâu dài
- Được tham gia các hoạt động du lịch dã ngoại của công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thục San Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thục San Nguyễn

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thục San Nguyễn

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 223 Ba Cu, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

