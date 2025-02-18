Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN FINANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 495 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội., Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Hành chính nhân sự

- Thực hiện công tác tuyển chọn đánh giá ứng viên: tìm kiếm, khai thác và sử dụng các nguồn - kênh tuyển dụng phù hợp; xây dựng nội dung/hình ảnh đăng tuyển.

- Phối hợp với Phòng sử dụng & tối ưu nguồn ngân sách tuyển dụng,

- Thiết lập hệ thống tạo nguồn thông qua các kênh tuyển dụng online và offline, quản lý và phát triển các kênh tuyển dụng, phân tích đánh giá hiệu quả từ các kênh.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm tuyển dụng từ 6 tháng, ưu tiên các bạn trẻ gen Z.

- Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng cơ bản;

- Chịu được áp lực cao trong công việc ;

Quyền Lợi

- Lương cứng: 8.000.000 VNĐ -10.000.000 VNĐ

- Hỗ trợ ăn trưa;

- Hỗ trợ tiền gửi xe;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, các chế độ nghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm, sinh nhật,... theo quy định của pháp luật;

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

