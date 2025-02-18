Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN FINANCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN FINANCE
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 495 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội., Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thực hiện công tác tuyển chọn đánh giá ứng viên: tìm kiếm, khai thác và sử dụng các nguồn - kênh tuyển dụng phù hợp; xây dựng nội dung/hình ảnh đăng tuyển.
- Phối hợp với Phòng sử dụng & tối ưu nguồn ngân sách tuyển dụng,
- Thiết lập hệ thống tạo nguồn thông qua các kênh tuyển dụng online và offline, quản lý và phát triển các kênh tuyển dụng, phân tích đánh giá hiệu quả từ các kênh.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm tuyển dụng từ 6 tháng, ưu tiên các bạn trẻ gen Z.
- Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng cơ bản;
- Chịu được áp lực cao trong công việc ;
- Biết sử dụng cơ bản tin học văn phòng cơ bản;
- Chịu được áp lực cao trong công việc ;
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN FINANCE Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 8.000.000 VNĐ -10.000.000 VNĐ
- Hỗ trợ ăn trưa;
- Hỗ trợ tiền gửi xe;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, các chế độ nghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm, sinh nhật,... theo quy định của pháp luật;
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Hỗ trợ ăn trưa;
- Hỗ trợ tiền gửi xe;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, các chế độ nghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm, sinh nhật,... theo quy định của pháp luật;
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN FINANCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI