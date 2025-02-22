Tuyển Kế toán công nợ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AT Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 140 Bạch Đằng 2, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Kế toán công nợ

Kiểm tra chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi

Lập phiếu thu, chi theo mẫu để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền

Kiểm tra đối chiếu và thu hồi công nợ với khách hàng

Thực hiện các phần hành kế toán, hoàn thiện các chứng từ sổ sách;

Lưu trữ và quản lý hồ sơ tài liệu của công ty, tiếp nhận, phân phối và xử lý văn bản đến – đi, Soạn thảo các văn bản hành chính theo yêu cầu của lãnh đạo

Theo dõi và xử lý các biến động về nhân lực trong Công ty, tuyển dụng khi có yêu cầu, quản lý hồ sơ nhân viên, soạn thảo các quyết định công văn hành chính nhân sự, lập hợp đồng lao động cho CBNV, đăng ký MSTCN cho nhân viên.

Liên hệ với các phòng ban liên quan.

Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: dưới 1 năm, có kinh nghiệm trong ngành Xuất Nhập Khẩu là một lợi thế

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng trở lên liên quan đến chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán...

Có tinh thần chịu khó, ham học hỏi và hòa đồng với các đồng nghiệp.

Có trách nhiệm trong công việc, có khả năng chịu được áp lực.

Trung thực, cẩn thận, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, có ý thức chấp hành nội quy của công ty.

Sử dụng thành thạo word, excel

Quyền Lợi

Mức lương: 7.000.000-9.000.000

Được đào tạo, hổ trợ trong công việc, nâng cao khả năng kế toán về lĩnh vực thuế

Nhận lương tháng 13 và thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng cuối năm

Được hưởng các kỳ nghỉ trong năm, tham gia hoạt động phong trào của công đoàn tổ chức, du lịch hàng năm theo qui định của Công ty

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến tốt đối với nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty

Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty. (BHXH, BHYT...)

Cách Thức Ứng Tuyển

