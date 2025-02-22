Tuyển Kế toán công nợ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AT Á CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AT Á CHÂU
- Hồ Chí Minh: số 140 Bạch Đằng 2, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Kiểm tra chứng từ trước khi lập thủ tục thu chi
Lập phiếu thu, chi theo mẫu để làm căn cứ cho thủ quỹ thu chi tiền
Kiểm tra đối chiếu và thu hồi công nợ với khách hàng
Thực hiện các phần hành kế toán, hoàn thiện các chứng từ sổ sách;
Lưu trữ và quản lý hồ sơ tài liệu của công ty, tiếp nhận, phân phối và xử lý văn bản đến – đi, Soạn thảo các văn bản hành chính theo yêu cầu của lãnh đạo
Theo dõi và xử lý các biến động về nhân lực trong Công ty, tuyển dụng khi có yêu cầu, quản lý hồ sơ nhân viên, soạn thảo các quyết định công văn hành chính nhân sự, lập hợp đồng lao động cho CBNV, đăng ký MSTCN cho nhân viên.
Liên hệ với các phòng ban liên quan.
Các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng trở lên liên quan đến chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán...
Có tinh thần chịu khó, ham học hỏi và hòa đồng với các đồng nghiệp.
Có trách nhiệm trong công việc, có khả năng chịu được áp lực.
Trung thực, cẩn thận, kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, có ý thức chấp hành nội quy của công ty.
Sử dụng thành thạo word, excel
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AT Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, hổ trợ trong công việc, nâng cao khả năng kế toán về lĩnh vực thuế
Nhận lương tháng 13 và thưởng các ngày lễ lớn trong năm, thưởng cuối năm
Được hưởng các kỳ nghỉ trong năm, tham gia hoạt động phong trào của công đoàn tổ chức, du lịch hàng năm theo qui định của Công ty
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến tốt đối với nhân sự tâm huyết, mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty
Các chế độ, chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của Luật Lao động và quy định của Công ty. (BHXH, BHYT...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AT Á CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
