Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH 4U GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16A Phan Tôn, Phường Đakao, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra đối chiếu số liệu nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.

Nhận hóa đơn hàng hóa, kiểm soát hóa đơn nguyên vật liệu về Công ty, kiểm tra rà soát tính hợp pháp của hóa đơn, chứng từ.

Kiểm tra đối chiếu giấy báo có, giấy báo nợ và sao kê ngân hàng hàng tháng.

Kiểm tra số dư cuối kỳ.

Theo dõi tổng quát công nợ.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Các công việc khác theo sắp xếp của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có KN trong ngành spa, thẩm mỹ.

Thành thạo Excel, phần mềm kế toán.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với các bộ phận khác.

Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

- Cơ hội thăng tiến không giới hạn

- Được xét tăng lương hàng năm hoặc xét tăng lương đột xuất.

- Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN; du lịch hàng năm và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 4U GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.