Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83/3 Quốc lộ 13 cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đối soát doanh thu bán hàng của công ty trên các sàn thương mại điện tử.

Lập kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng, quý.

Xuất hóa đơn GTGT, xử lý hóa đơn: lập biên bản, thu hồi và điều chỉnh khi cần.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán của công ty lên phần mềm Misa Amis.

Hỗ trợ kế toán tổng hợp làm báo cáo thuế và báo cáo tài chính.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa.

Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12 triệu (thương lượng theo năng lực)

Các khoản thưởng lương: Thưởng Lễ - Tết, Thưởng hiệu suất,...

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và quy định công ty.

Hỗ trợ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin