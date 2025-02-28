Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO

Kế toán nội bộ

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 83/3 Quốc lộ 13 cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đối soát doanh thu bán hàng của công ty trên các sàn thương mại điện tử.
Lập kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng, quý.
Xuất hóa đơn GTGT, xử lý hóa đơn: lập biên bản, thu hồi và điều chỉnh khi cần.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán của công ty lên phần mềm Misa Amis.
Hỗ trợ kế toán tổng hợp làm báo cáo thuế và báo cáo tài chính.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa.
Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12 triệu (thương lượng theo năng lực)
Các khoản thưởng lương: Thưởng Lễ - Tết, Thưởng hiệu suất,...
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và quy định công ty.
Hỗ trợ thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 83/3 Đ. Quốc lộ 13 cũ, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

