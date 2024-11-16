Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại quốc tế Nhật Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT 21, dãy 16 B1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Thu thập và xử lý các chứng từ số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...

Theo dõi và quản lý công nợ

Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang

Kiểm tra, theo dõi, tình trạng Kho, Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu

Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương

Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn...

Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu - cuối kỳ...)

Tốt nghiệp đại học chuyên nghành tài chính kế toán trở lên. Ưu tiên khoa kế toán, học viện tài chính hoặc đại học thương mại, kinh tế.

Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, nhiệt tình với công việc.

Ưu tiên ứng viên mong muốn gắn bó lâu dài.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí kế toán. Ưu tiên ứng viên có định hướng học để làm lên kế toán thuế.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại quốc tế Nhật Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-10.000.000đ, thỏa thuận theo năng lực.

Xét tăng lương mỗi năm.

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Nghỉ chủ nhật và ngày lễ tết theo quy định của nhà nước.

Làm trên 1 năm được hưởng lương tháng 13, mỗi tháng 1 ngày phép

Chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, cưới xin đều được hỗ trợ.

Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động như du lịch, teambuilding hàng năm.

Được làm việc với các đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm, các cộng sự yêu nghề và năng động;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến bản thân.

