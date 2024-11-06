Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Úc Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Úc Đại Lợi
- Hà Nội:
- Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập các phiếu thu, chi
- Lập các chứng từ liên quan đến đề nghị, tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng,…
- Cập nhật hàng nhập – xuất kho, theo dõi tồn kho, định kỳ kiểm kê kho.
- Lập các chứng từ, hóa đơn bán hàng;
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm và nhập dữ liệu vào báo cáo kế toán;
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của KH, NCC, đốc thúc và thu hồi công nợ phải thu;
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán, đối chiếu các công nợ cần thiết.
I. YÊU CẦU :
- Tốt nhiệp đại học – cao đẳng chuyên ngành kế toán
- Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương
- Có nghiệp vụ kế toán và kiến thức chuyên môn :
- Trung thực:
- Thành thạo vi tính văn phòng như Excel, Word và biết sử dụng phần mềm misa.
- Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, chăm chỉ chịu khó và tư duy tốt
- Ưu tiên cho ứng viên có thể đi làm ngay.
- Có mong muốn gắn bó lâu dài
Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Nhân sự, Hành chính / Thư ký
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Úc Đại Lợi Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Úc Đại Lợi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
