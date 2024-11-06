Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Úc Đại Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Lập các phiếu thu, chi

- Lập các chứng từ liên quan đến đề nghị, tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng,…

- Cập nhật hàng nhập – xuất kho, theo dõi tồn kho, định kỳ kiểm kê kho.

- Lập các chứng từ, hóa đơn bán hàng;

- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào phần mềm và nhập dữ liệu vào báo cáo kế toán;

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của KH, NCC, đốc thúc và thu hồi công nợ phải thu;

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán, đối chiếu các công nợ cần thiết.

I. YÊU CẦU :

- Tốt nhiệp đại học – cao đẳng chuyên ngành kế toán

- Có kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương

- Có nghiệp vụ kế toán và kiến thức chuyên môn :

- Trung thực:

- Thành thạo vi tính văn phòng như Excel, Word và biết sử dụng phần mềm misa.

- Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, chăm chỉ chịu khó và tư duy tốt

- Ưu tiên cho ứng viên có thể đi làm ngay.

- Có mong muốn gắn bó lâu dài

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Nhân sự, Hành chính / Thư ký

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội