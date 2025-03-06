Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH M.I.C.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Halo Building, 666/10/1 - 3 - 5 Ba Tháng Hai, P14, Q10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm tra và hạch toán đầy đủ, chính xác các chứng từ kế toán liên quan vào phần mềm kế toán .

- Ghi nhận và cập nhật các khoản thu - chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đảm bảo cân đối dòng tiền.

- Theo dõi, hạch toán và quản lý công nợ phải thu - phải trả, đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận liên quan.

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh và khách hàng để xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn như điều chỉnh, hủy hoặc cấp lại hóa đơn theo đúng quy định.

- Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế,...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận,...).

- Tính lương và chi phí: Tính toán lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên công ty.

- Theo dõi, quản lý TSCĐ, CCDC theo từng bộ phận sử dụng.

- Theo dõi và kê khai thuế theo đúng thời hạn quy định.

- Kiểm tra, rà soát số liệu kế toán trước khi lập báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và phù hợp với quy định kế toán hiện hành.

- Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc: báo cáo công nợ, báo cáo doanh thu - chi phí, phân tích hiệu quả kinh doanh,...

- Quản lý chứng từ, sổ sách kế toán

- Hỗ trợ kiểm toán, thanh tra thuế khi có yêu cầu.

- Hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban khác trong công tác tài chính - kế toán.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 3- 5 năm chuyên môn kế toán tổng hợp

- Ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế

- Có bằng CMA là 1 lợi thế.

- Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài Chính

- Sử dụng thành thạo phần mềm Excel,PM kế toán Misa, ….

- Nữ : độ tuổi từ 25 -35

- Phong cách làm việc vui vẻ, nhiệt tình, thận trọng, hòa đồng.

- Hiểu biết về pháp luật thuế, kỹ năng lập báo cáo .

- Tinh thần trách nhiệm cao, chính trực, trung thực và gắn bó với công việc

Tại Công Ty TNHH M.I.C.E Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 – 15 triệu. Hoặc thỏa thuận theo năng lực

- Lương tháng 13 khi làm đủ năm

- Nghỉ lễ theo lịch nhà nước.

- Du lịch nghỉ mát hằng năm, đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

- Được hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực.

- Hưởng các chính sách phúc lợi khác của công ty: quà,thưởng, khoản hỗ trợ,……

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH M.I.C.E

