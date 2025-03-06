Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH M.I.C.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH M.I.C.E làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH M.I.C.E
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công Ty TNHH M.I.C.E

Kế toán tổng hợp

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH M.I.C.E

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Halo Building, 666/10/1

- 3

- 5 Ba Tháng Hai, P14, Q10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm tra và hạch toán đầy đủ, chính xác các chứng từ kế toán liên quan vào phần mềm kế toán .
- Ghi nhận và cập nhật các khoản thu - chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đảm bảo cân đối dòng tiền.
-
Ghi nhận và cập nhật các khoản thu - chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đảm bảo cân đối dòng tiền.
- Theo dõi, hạch toán và quản lý công nợ phải thu - phải trả, đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận liên quan.
Theo dõi, hạch toán và quản lý công nợ phải thu - phải trả, đối chiếu công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung cấp và các bộ phận liên quan.
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh và khách hàng để xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn như điều chỉnh, hủy hoặc cấp lại hóa đơn theo đúng quy định.
Phối hợp với bộ phận kinh doanh và khách hàng để xử lý các vấn đề liên quan đến hóa đơn như điều chỉnh, hủy hoặc cấp lại hóa đơn theo đúng quy định.
- Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế,...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận,...).
Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế,...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận,...).
- Tính lương và chi phí: Tính toán lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên công ty.
Tính lương và chi phí: Tính toán lương, bảo hiểm và các khoản phụ cấp khác cho nhân viên công ty.
- Theo dõi, quản lý TSCĐ, CCDC theo từng bộ phận sử dụng.
Theo dõi, quản lý TSCĐ, CCDC theo từng bộ phận sử dụng.
- Theo dõi và kê khai thuế theo đúng thời hạn quy định.
Theo dõi và kê khai thuế theo đúng thời hạn quy định.
- Kiểm tra, rà soát số liệu kế toán trước khi lập báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và phù hợp với quy định kế toán hiện hành.
Kiểm tra, rà soát số liệu kế toán trước khi lập báo cáo tài chính, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và phù hợp với quy định kế toán hiện hành.
- Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc: báo cáo công nợ, báo cáo doanh thu - chi phí, phân tích hiệu quả kinh doanh,...
Lập báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc: báo cáo công nợ, báo cáo doanh thu - chi phí, phân tích hiệu quả kinh doanh,...
- Quản lý chứng từ, sổ sách kế toán
Quản lý chứng từ, sổ sách kế toán
- Hỗ trợ kiểm toán, thanh tra thuế khi có yêu cầu.
Hỗ trợ kiểm toán, thanh tra thuế khi có yêu cầu.
- Hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban khác trong công tác tài chính - kế toán.
Hỗ trợ và phối hợp với các phòng ban khác trong công tác tài chính - kế toán.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm 3- 5 năm chuyên môn kế toán tổng hợp
- Ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế
-
Ưu tiên có kinh nghiệm quyết toán thuế
- Có bằng CMA là 1 lợi thế.
Có bằng CMA là 1 lợi thế.
- Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài Chính
Tốt nghiệp chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài Chính
- Sử dụng thành thạo phần mềm Excel,PM kế toán Misa, ….
Sử dụng thành thạo phần mềm Excel,PM kế toán Misa, ….
- Nữ : độ tuổi từ 25 -35
Nữ : độ tuổi từ 25 -35
- Phong cách làm việc vui vẻ, nhiệt tình, thận trọng, hòa đồng.
Phong cách làm việc vui vẻ, nhiệt tình, thận trọng, hòa đồng.
- Hiểu biết về pháp luật thuế, kỹ năng lập báo cáo .
Hiểu biết về pháp luật thuế, kỹ năng lập báo cáo .
- Tinh thần trách nhiệm cao, chính trực, trung thực và gắn bó với công việc
Tinh thần trách nhiệm cao, chính trực, trung thực và gắn bó với công việc

Tại Công Ty TNHH M.I.C.E Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 12 – 15 triệu. Hoặc thỏa thuận theo năng lực
- Lương tháng 13 khi làm đủ năm
Lương tháng 13 khi làm đủ năm
- Nghỉ lễ theo lịch nhà nước.
-
Nghỉ lễ theo lịch nhà nước.
- Du lịch nghỉ mát hằng năm, đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
Du lịch nghỉ mát hằng năm, đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Được hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực.
Được hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực.
- Hưởng các chính sách phúc lợi khác của công ty: quà,thưởng, khoản hỗ trợ,……
Hưởng các chính sách phúc lợi khác của công ty: quà,thưởng, khoản hỗ trợ,……
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH M.I.C.E

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH M.I.C.E

Công Ty TNHH M.I.C.E

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Halo Building, 666/10/1 Ba Tháng Hai, P14, Q10, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-tong-hop-thu-nhap-12-15-trieu-vnd-tai-ho-chi-minh-job329710
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 47 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Tuyển Market Research Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HAPAS VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Marketing HAPAS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
HAPAS VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Tuyển Manual Tester CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC TRỰC TUYẾN - ONSCHOOL
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TOPGUN BOUTIQUE FITNESS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
Hạn nộp: 11/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU MEGASOFT (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 108 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ATZ LIFE
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NANO VIỆT NAM TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NANO VIỆT NAM TECHNOLOGY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Trên 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Đầu Tư Winplace làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Winplace
Trên 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Cobi Pet Hospital
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BRILLIANT INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BRILLIANT INTERNATIONAL
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM AN TOÀN HẠNH PHÚC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Green Roofing làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty TNHH Green Roofing
9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG ÁNH THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG ÁNH THIÊN
13 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh (VIRUCO - VIETRUBBER) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty CP Cao Su Việt Phú Thịnh (VIRUCO - VIETRUBBER)
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thùy Minh
13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Và Truyền Thông Vtvbroadcom
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sông Xanh
15 - 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Primo F&b
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI SEAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬN TẢI SEAL
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH WESET English Center
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty Cổ phần WBO
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM
12 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN AN THÁI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN AN THÁI
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK TUẤN DŨNG .VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK TUẤN DŨNG .VN
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE Pro Company
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 35 Triệu DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 16 Triệu Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Blue Ocean
Trên 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NHA KHOA XIN CHÀO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH NHA KHOA XIN CHÀO
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM TJH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM TJH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Truyền Thông Ong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công Ty TNHH Truyền Thông Ong
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP THỰC PHẨM ANH KHẢI KÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CP THỰC PHẨM ANH KHẢI KÝ
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 11 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông
Trên 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN CƠ COMPOSITE ĐẠI DŨNG
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm