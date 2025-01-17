Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH Mic-Tech Việt Nam
- Hà Nội: Geleximco Tower, 36 Phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán.
• Thu thập, tiếp nhận hoặc yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đủ tài liệu, chứng từ, hóa đơn liên quan đến mọi khoản thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
• Chịu trách nhiệm về các báo cáo thuế, báo cáo hóa đơn, báo cáo tài chính của công ty.
• Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo quy định của Nhà nước.
• Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán bí mật của công ty.
• Phân công và chỉ đạo trực tiếp tất cả các kế toán viên của công ty.
• Tuân thủ quy định về chế độ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty.
• Cung cấp thông tin số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
• Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
• Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu nghe nói và đọc hiểu bằng Tiếng Trung từ HSK4 trở lên
