Tuyển Kế toán trưởng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

• Tham mưu, giúp việc cho Trưởng Phòng về chuyên môn, các giải pháp và hoạt động kiểm soát xây dựng

• Chịu trách nhiệm thực hiện và có hiệu quả các công việc được giao như sau

+ Kiểm soát công tác hiện trường tại các dự án xây dựng của TDR và TDG

+ Kiểm soát khối lượng thi công bao gồm đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng và lập dự toán

+ Kiểm soát công tác nghiệm thu thanh/quyết toán và hoàn công

+ Kiểm soát công tác mua sắm, đấu thầu để lựa chọn nhà cung cấp hoặc nhà thầu

+ Kiểm soát công tác thực hiện ngân sách hoạt động và ngân sách dự án, dự toán

+ Kiểm soát việc tuân thủ các quy định liên quan đến xây dựng, kinh doanh bất động sản

+ Kiểm soát công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ của dự án

• Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Trưởng Ban về chất lượng công việc và mức độ hoàn thành kế hoạch công việc được giao

• Báo cáo Trưởng phòng và Trưởng Ban kết quả công việc hàng tuần và kế hoạch công việc tuần tiếp theo của cá nhân và kết quả sau mỗi đợt kiểm soát

• Chủ động làm việc với các Bộ phận/phòng ban/đơn vị trực thuộc TDR/Tập đoàn để thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng

• Thực hiện các cuộc kiểm soát trực tiếp và gián tiếp theo sự phân công của Lãnh đạo Ban KSNB

• Thực hiện thu thập tài liệu, thông tin, theo dõi, nắm bắt, phân tích tình hình hoạt động SXKD của đơn vị/phòng ban/Trung tâm được phân công chuyên quản