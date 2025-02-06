Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH MTV Nông Sản DK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý và điều hành công việc kế toán: Tổ chức, quản lý, điều hành và phân công công việc cho các nhân viên trong phòng kế toán. Đảm bảo các hoạt động kế toán diễn ra đúng quy trình, đúng thời hạn và chính xác.

- Quản lý thuế: Lập kế hoạch và thực hiện các nghĩa vụ thuế của công ty. Đảm bảo việc nộp thuế đúng hạn và đúng quy định pháp luật.

- Kiểm soát nội bộ: Thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo tính minh bạch và trung thực của số liệu kế toán. Kiểm tra, giám sát và đánh giá tính hiệu quả của các quy trình và hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Quản lý ngân sách: Lập kế hoạch tài chính và ngân sách hàng năm của công ty. Theo dõi và giám sát việc thực hiện ngân sách, đảm bảo tuân thủ các quy định và hạn mức đã đề ra.

- Kiểm toán và tuân thủ pháp luật: Làm việc với các cơ quan kiểm toán, kiểm tra và thanh tra tài chính. Đảm bảo các hoạt động kế toán tuân thủ các quy định pháp luật và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

- Phát triển và đào tạo nhân viên: Đào tạo, phát triển kỹ năng và đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên trong phòng kế toán.

