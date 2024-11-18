Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Trường Tiểu học, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý kho đồng phục và học liệu của học sinh
Kiểm soát và đảm bảo hàng hoá nhập kho đúng số lượng, chủng loại, mẫu mã
Thực hiện thủ tục xuất kho đúng quy định
Thực hiện kiểm kê kho định kỳ hoặc đột xuất
Bảo quản hàng hoá trong kho đảm bảo không bị thất thoát, mối mọt,côn trùng
2. Cấp phát đồng phục/sách/vở/đồ dùng học tập cho học sinh
Thực hiện công tác cấp phát đồng phục/sách/vở/đồ dùng học tập theo danh sách đối với học sinh mới vào đầu năm học
Bán đồng phục Online khi có phát sinh trong năm học
Thực hiện đổi - trả cho học sinh theo đúng quy định
3. Công việc khác theo phân công của CBQL

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ trở lên ngành kế toán hoặc các ngành có liên quan.
Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm mảng kho siêu thị hoặc kho dịch vụ trường học
Cẩn thận, trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và quyền lợi: cạnh tranh tùy thuộc và kinh nghiệm và năng lực
- Phụ cấp ăn 1 triệu/tháng, tham gia BHXH, BHYT...và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
- Được tài trợ 100% học phí cho con cán bộ quản lý khi ký HĐLĐ chính thức, giảm thêm 50% học phí cho con thứ hai của cán bộ quản lý khi có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; tài trợ 50% tiền học phí cho con GV-NV ngay khi ký HĐLĐ chính thức, giảm 100% học phí cho con thứ nhất và 50% học phí cho con thứ hai khi GV-NV có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên; miễn phí 100% tiền ăn và tiền bán trú cho con CBGV-NV khi ký HĐLĐ chính thức.
- Thưởng các ngày Lễ tết trong năm, thưởng năm học, thưởng 20/11, thưởng thâm niên, thưởng Tết Âm lịch...
- Nghỉ mát năm, thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau, các hoạt động gắn kết nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Ô đất TH và PT thuộc KĐT mới Kim Văn – Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

