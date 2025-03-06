Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Toàn khu vực,Đồng Nai

Phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng để thúc đẩy bán hàng B2B và cho tổ chức đối với DDGS ngô, thức ăn bổ sung (Probiotic) chăn nuôi và các sản phẩm tương tự trên thị trường trong nước .
Phân tích thị trường: Phân tích xu hướng thị trường thức ăn chăn nuôi trong nước và quốc tế, nhu cầu và hoạt động của đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội kinh doanh.
Quản lý quan hệ khách hàng: Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với người mua, nhà phân phối và khách hàng.
Báo cáo & Tài liệu: Chuẩn bị dự báo bán hàng, báo cáo hiệu suất và lưu giữ hồ sơ tương tác và hợp đồng với khách hàng.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3-5 năm kinh nghiệm bán hàng DDGS, thức ăn bổ sung (Probiotic) trongchăn nuôi hoặc các sản phẩm nông nghiệp tương tự , tập trung chủ yếu vào bán hàng B2B và bán hàng theo tổ chức.
Kiến thức về ngành: có kiến thứcvề ngành kinh doanh DDGS ngô, cám gạo trích li, thức ăn bổ sung (Probiotic) trongchăn nuôi hoặc sản phẩm tươnng tự.
Trình độ học vấn: Ưu tiên ứng viên có bằng từ trung cấptrong lĩnh vực, thú y, chăn nuôihoặc lĩnh vực liên quan nhưng không bắt buộc

Lương cơ bản 10 - 15 Triệu/ tháng + thưởng doanh số theo ngày, theo tháng.
Được tham gia BHXH sau khi ký hợp đồng lao động.
Được thưởng 2 - 4 tháng lương phụ thuộc theo kết quả kinh doanh cuối năm.
Được đi du lịch, khám sức khỏe hàng năm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: S14, Đường 19, KDC Phước Kiển A, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

