Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HAITIAN METAL MACHINERY (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH HAITIAN METAL MACHINERY (VIỆT NAM)
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 136 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Thực hiện dịch vụ trước/sau bán hàng của công ty
- Lắp đặt, vận hành thử máy đúc nhôm và thiết bị phụ trợ
- Bảo dưỡng, bảo trì máy đúc nhôm và thiết bị phụ trợ
- Kiểm tra, sửa chữa các lỗi kĩ thuật của máy đúc nhôm và thiết bị phụ trợ
- Giao tiếp, trao đổi với khách hàng để tìm hiểu và giải đáp các vấn đề khách hàng còn thắc mắc
- Báo cáo lên cấp trên về yêu cầu của khách hàng
- Đảm bảo an toàn lao động
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, có chuyên môn về cơ khí, điện, tự động hoá - Trung thực, nhiệt tình, chịu khó, siêng năng, ham học hỏi - Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và ý thức an toàn lao động - Có kỹ năng phân tích, phát hiện và giải quyết vấn đề - Ưu tiên có kinh nghiệm về máy đúc nhôm (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Cần ứng viên viên đi làm ngay
Tại CÔNG TY TNHH HAITIAN METAL MACHINERY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: thoả thuận khi phỏng vấn
- Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động Việt Nam sau 2 tháng thử việc
- Được hướng dẫn, đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch định kỳ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAITIAN METAL MACHINERY (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
