Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH HAITIAN METAL MACHINERY (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 136 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thực hiện dịch vụ trước/sau bán hàng của công ty

- Lắp đặt, vận hành thử máy đúc nhôm và thiết bị phụ trợ

- Bảo dưỡng, bảo trì máy đúc nhôm và thiết bị phụ trợ

- Kiểm tra, sửa chữa các lỗi kĩ thuật của máy đúc nhôm và thiết bị phụ trợ

- Giao tiếp, trao đổi với khách hàng để tìm hiểu và giải đáp các vấn đề khách hàng còn thắc mắc

- Báo cáo lên cấp trên về yêu cầu của khách hàng

- Đảm bảo an toàn lao động

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên phân công

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng, có chuyên môn về cơ khí, điện, tự động hoá - Trung thực, nhiệt tình, chịu khó, siêng năng, ham học hỏi - Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc và ý thức an toàn lao động - Có kỹ năng phân tích, phát hiện và giải quyết vấn đề - Ưu tiên có kinh nghiệm về máy đúc nhôm (chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)

- Cần ứng viên viên đi làm ngay

Tại CÔNG TY TNHH HAITIAN METAL MACHINERY (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: thoả thuận khi phỏng vấn

- Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật Lao động Việt Nam sau 2 tháng thử việc

- Được hướng dẫn, đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

- Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch định kỳ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HAITIAN METAL MACHINERY (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin