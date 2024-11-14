Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

- Nhận kế hoạch Marketing từ Ban lãnh đạo, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch;

- Phát triển các chương trình truyền thông theo định hướng của công ty;

- Lập kế hoạch và triển khai để tiếp cận khách hàng bằng hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội;

- Quản lý hệ thống, sáng tạo nội dung kênh Marketing của doanh nghiệp như: fanpage, website, email;

- Xây dựng tài liệu Marketing như: vật phẩm quảng cáo, video, catalogue,..

- Nghiên cứu, phân tích các đối thủ cạnh tranh và so sánh dịch vụ để xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả;

- Xử lý các lỗi gặp phải trong quá trình triển khai Marketing;

- Báo cáo công việc cho Ban lãnh đạo công ty.