Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- KCN Tân Phú Trung , Lô TT1, Đường D2, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi
- Công Viên Phần Mềm Quang Trung Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Củ Chi
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Nhận kế hoạch Marketing từ Ban lãnh đạo, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch;
- Phát triển các chương trình truyền thông theo định hướng của công ty;
- Lập kế hoạch và triển khai để tiếp cận khách hàng bằng hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội;
- Quản lý hệ thống, sáng tạo nội dung kênh Marketing của doanh nghiệp như: fanpage, website, email;
- Xây dựng tài liệu Marketing như: vật phẩm quảng cáo, video, catalogue,..
- Nghiên cứu, phân tích các đối thủ cạnh tranh và so sánh dịch vụ để xây dựng chiến lược Marketing hiệu quả;
- Xử lý các lỗi gặp phải trong quá trình triển khai Marketing;
- Báo cáo công việc cho Ban lãnh đạo công ty.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm việc tại Củ Chi 2 tháng đầu, sau đó sẽ chuyển qua quận 12.
+ KCN Tân Phú Trung, Củ Chi.
+ Công Viên Phần Mềm Quang Trung : Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh.
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI YUNYI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
