Tuyển Sales Marketing Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

1. Hỗ trợ các chiến dịch quảng cáo và truyền thông:

• Tham gia vào việc lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo (online/offline).

• Cập nhật các nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, v.v.).

• Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu truyền thông, bao gồm hình ảnh, video, và bài viết.

2. Tham gia vào các cuộc họp và brainstorming chiến lược:

• Tham gia các cuộc họp nhóm để thảo luận và đề xuất ý tưởng mới cho chiến dịch marketing.

• Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động quảng bá sản phẩm Công ty.

3. Tương tác với khách hàng và đối tác:

• Giúp chăm sóc khách hàng qua các kênh như email, mạng xã hội hoặc gọi điện.

• Hỗ trợ trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh.

4. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính:

• Cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng, gửi email marketing và các công việc hành chính khác.