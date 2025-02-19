Tuyển Sales Marketing Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 414

- 416 Tân Phú, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Tp. HCM

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
1. Hỗ trợ các chiến dịch quảng cáo và truyền thông:
• Tham gia vào việc lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo (online/offline).
• Cập nhật các nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, v.v.).
• Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu truyền thông, bao gồm hình ảnh, video, và bài viết.
2. Tham gia vào các cuộc họp và brainstorming chiến lược:
• Tham gia các cuộc họp nhóm để thảo luận và đề xuất ý tưởng mới cho chiến dịch marketing.
• Đóng góp ý tưởng sáng tạo cho các hoạt động quảng bá sản phẩm Công ty.
3. Tương tác với khách hàng và đối tác:
• Giúp chăm sóc khách hàng qua các kênh như email, mạng xã hội hoặc gọi điện.
• Hỗ trợ trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác kinh doanh.
4. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính:
• Cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng, gửi email marketing và các công việc hành chính khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sinh viên năm 4 chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc Marketing
• Sáng tạo trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 414-416 Tân Phú, Khu Nam Thông 3-S14, Khu phố 6, P.Tân Phú, Q7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

