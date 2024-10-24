Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH VietLink Hair làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, P. Dịch Vọng, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xây dựng chiến lược bán hàng và mở rộng các kênh bán hàng Online cho team

- Điều hành hoạt động hàng ngày của team

- Theo dõi, giám sát và đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên; lập báo cáo hoạt động của team

- Xây dựng quy trình làm việc và kịch bản tư vấn qua kênh bán hàng online (Facebook, IG,...) nhằm đạt tỷ lệ chuyển đổi cao.

- Đào tạo nâng cao kỹ năng của nhân viên trong team, đồng thời tạo động lực cho các thành viên trong team đạt được mục tiêu cá nhân, không ngừng phát triển bản thân.

- Xây dựng chỉ tiêu doanh thu cho từng thành viên trong team nhằm đảm bảo chỉ tiêu cấp trên đề ra, đồng thời khuyến khích vượt chỉ tiêu doanh thu.

- Các công tác khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất kinh nghiệm từ 1-2 năm làm việc tại vị trí tương đương;

• Có khả năng: Giải quyết vấn đề, teamwork, Không ngừng học hỏi & sáng tạo, thỏa mãn khách hàng.

• Có năng lực: Dẫn dắt đội ngũ, ảnh hưởng và thuyết phục, đón nhận và dẫn dắt thay đổi, phát triển nhân viên

• Có khả năng lập kế hoạch, đào tạo và quản lý đội sales.

• Thẳng thắn, trung thực, chịu áp lực cao của công việc.

• Thành thạo máy tính, có kinh nghiệm bán hàng online, hiểu biết tư vấn khách hàng.

• Có laptop cá nhân

• Có kỹ năng tiếng anh tốt

Tại Công ty TNHH VietLink Hair Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 30 - 50M [L/C: 10-15M + % hoa hồng đội nhóm + phụ cấp + thưởng] thỏa thuận trực tiếp khi pv

- Được hưởng các chế độ BHXH, phép năm theo quy định của pháp luật và công ty

- Thưởng lễ, Tết, thưởng nóng khi làm tốt

- Du lịch, liên hoan công ty nhiều lần trong năm, tiệc sinh nhật...

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, không áp lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VietLink Hair

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin