Tuyển Trưởng phòng Marketing Công Ty Cổ Phần Vinafco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

 Thiết lập và đề xuất chiến lược kinh doanh của VFC theo từng giai đoạn,

 Phối hợp tất cả các phòng ban , đơn vị xây dựng kế hoạch kinh doanh của VFC

2. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH

 Lãnh đạo việc phát triển khách hàng , đảm bảo việc thực hiện kế hoạch kinh doanh

 Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng , đảm bảo không mất các khách hàng trọng yếu , và mở rộng thêm nhiều mảng kinh doanh với khách hang

 Lãnh đạo công tác chuẩn bị và tham gia đấu thầu các gói thầu với các khách hàng của VFC – thương lương và ký Hợp đồng

3. QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÂN TÍCH KINH DOANH

 Chỉ đạo công tác thu thập , phân tích và trình bày kết quả kinh doanh theo định kỳ báo cáo, với các góc độ: đơn vị , ngành kinh doanh, khách hàng

công tác thu thập , phân tích và trình bày kết quả kinh doanh theo định kỳ báo cáo, với các góc độ: đơn vị , ngành kinh doanh, khách hàng

 Theo dõi/thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch ở các đơn vị

 Thu thập thông tin thị trường, thông tin đối thủ để phục vụ cho việc phân tích và ra quyết định kinh doanh

 Chỉ đạo việc xây dựng cơ sở dữ liệu kinh doanh, cơ sở dữ liệu khách hàng để phục vụ cho việc phân tích nhanh và hiệu quả

dữ liệu kinh doanh, cơ sở dữ liệu khách hàng để phục vụ cho việc phân tích nhanh và hiệu quả

4. CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH DOANH