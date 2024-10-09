Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát

Business Analyst

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Business Analyst Tại Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà TSQ Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tham gia các dự án lớn. Phân tích và tham gia phát triển phần mềm trong lĩnh vực: Viễn thông, Doanh nghiệp,
Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng. Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ.
Tài liệu hóa thành tài liệu nghiệp vụ dự án. Kiểm soát việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng. Đào tạo cho các thành viên dự án và những bên liên quan đều hiểu nghiệp vụ.
Thực hiện xây dựng wire frame và nghiệm thu Graphic Design từ đội thiết kế.
Nghiên cứu, đề xuất các tính năng mới cho phần mềm dựa trên nhu cầu
Tham gia các dự án lớn. Phân tích và tham gia phát triển phần mềm trong lĩnh vực: Viễn thông, Doanh nghiệp,
Khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng. Tìm hiểu, nắm bắt các quy trình, quy định nghiệp vụ phải tuân thủ.
Tài liệu hóa thành tài liệu nghiệp vụ dự án. Kiểm soát việc đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng. Đào tạo cho các thành viên dự án và những bên liên quan đều hiểu nghiệp vụ.
Thực hiện xây dựng wire frame và nghiệm thu Graphic Design từ đội thiết kế.
Nghiên cứu, đề xuất các tính năng mới cho phần mềm dựa trên nhu cầu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BA.
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm. Có hiểu biết tốt hoặc đã thực hiện công việc ở một trong các công đoạn: phân tích thiết kế phần mềm; lập trình; Kiểm thử.
Hiểu biết về nhiệm vụ của người thực hiện phân tích yêu cầu. Có khả năng tìm kiếm, thu thập và tổng hợp thông tin yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.
Có kỹ năng khảo sát và thu thập yêu cầu.
Có khả năng viết tài liệu URD, SRS.
Có khả năng thiết kế Prototype, Wire Frame.
Có khả năng nghiệm thu Graphic Design.
Có kỹ năng SQL Cơ bản, biết xây dựng thực thể DB lưu trữ.
Có khả năng xây dựng chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo và thuyết trình, đào tạo.
Có kinh nghiệm về CSS,Jquery,html,javascript,bootstrap... là một lợi thế.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lập trình, thiết kế CSDL
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lead team
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí BA.
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm. Có hiểu biết tốt hoặc đã thực hiện công việc ở một trong các công đoạn: phân tích thiết kế phần mềm; lập trình; Kiểm thử.
Hiểu biết về nhiệm vụ của người thực hiện phân tích yêu cầu. Có khả năng tìm kiếm, thu thập và tổng hợp thông tin yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.
Có kỹ năng khảo sát và thu thập yêu cầu.
Có khả năng viết tài liệu URD, SRS.
Có khả năng thiết kế Prototype, Wire Frame.
Có khả năng nghiệm thu Graphic Design.
Có kỹ năng SQL Cơ bản, biết xây dựng thực thể DB lưu trữ.
Có khả năng xây dựng chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo và thuyết trình, đào tạo.
Có kinh nghiệm về CSS,Jquery,html,javascript,bootstrap... là một lợi thế.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lập trình, thiết kế CSDL
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lead team

Tại Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-20tr/tháng
Review tăng lương: 2 lần/năm
Đóng bảo hiểm / Du lịch, team Building cùng công ty
Làm việc từ thứ 2- thứ 6
12 ngày phép/năm theo Luật Lao động , và các ngày lễ tết theo quy định nhà nước
Ăn trưa , chỗ gửi xe miễn phí
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh
Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, tết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ..
Lương 10-20tr/tháng
Review tăng lương: 2 lần/năm
Đóng bảo hiểm / Du lịch, team Building cùng công ty
Làm việc từ thứ 2- thứ 6
12 ngày phép/năm theo Luật Lao động , và các ngày lễ tết theo quy định nhà nước
Ăn trưa , chỗ gửi xe miễn phí
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, hiện đại với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, nơi mọi ý tưởng đều được hoan nghênh
Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, tết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát

Công ty cổ phần thương mại trực tuyến An Thịnh Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa T2B TSQ Euroland-Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

