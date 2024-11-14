Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8

- Số 2 Phạm Văn Bạch

- Yên Hoà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng các kế hoạch, chiến dịch quảng bá sản phẩm của công ty và thực hiện và triển khai các chiến dịch quảng cáo, các chiến lược Marketing đạt hiệu quả trên Facebook Ads, Youtube, Tiktok (Khu Liên hợp thể thao và giải trí golf);
Biết Sử dụng các phần mềm hỗ trợ chạy quảng cáo Facebook, Youtube, Tiktok;
Quản lý nội dung quảng cáo phù hợp với từng đối tượng khách hàng, phù hợp với từng giai đoạn;
Thống kê, phân tích các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo;
Theo dõi, đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung, chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu tăng Lead hoặc Giảm chi phí/Lead;
Quản lý giám sát các hình thức quảng cáo, thống kê và lập báo cáo kết quả chạy quảng cáo hàng ngày, tuần, tháng;
Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam; Tốt nghiệp CĐ, ĐH trở lên chuyên ngành Marketing - PR, Báo chí truyền thông, Kinh doanh;
Có kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí tương đương;
Có hiểu biết về Marketing cho sản phẩm ngành hàng Golf, thể thao là một lợi thế;
Tư duy mở, sẵn sàng học hỏi và phát triển, sáng tạo, chủ động trong công việc;
Đọc hiểu, phân tích số liệu, tính toán và tư duy logic tốt;

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12 - 15 triệu/tháng (theo Rank bền vững) + Thưởng doanh số;
Lương tháng thứ 13, Được xét đánh giá năng lực nâng lương 12 tháng/lần;
Làm việc trong môi trường năng động, công bằng, chuyên nghiệp số 1 về Golf Việt Nam;
Hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng Luật Lao động của Nhà nước: Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ mát, sinh nhật hàng tháng;
Lộ trình thăng tiến: Cân nhắc làm Trưởng phòng Marketing của Tổng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio

Công ty cổ phần tập đoàn Golf 1 Studio

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 - Toà nhà Golden Park - Dương Đình Nghệ - Yên Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

