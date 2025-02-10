Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 01 - 07 Roman Plaza Tố Hữu, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên ý tưởng nội dung quay, dựng Video trên Tiktok, Facebook, quảng cáo

Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.

Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

Tìm hiểu và nghiên cứu trending trên nền tảng mạng xã hội để áp dụng vào content.

Tham gia và đóng góp sáng tạo các ý tưởng nội dung để mở rộng các kênh truyền thông

Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết kịch bản video ngắn từ 15-60s

Tư duy sáng tạo, nhạy bén với trend TikTok

Khả năng viết content hấp dẫn, dễ viral

Có kỹ năng làm việc nhóm, trao đổi và chỉnh sửa theo feedback

Thành thạo CHatGPT4.0 và các phần mềm AI

Có kinh nghiệm làm content MKT trong mảng dược, mỹ phẩm là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8 - 10 triệu (đàm phán theo năng lực) + PC ăn trưa

- Thưởng cuối năm

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...);

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật các chế độ đãi ngộ dành cho người thân, và các hoạt động thú vị khác trong năm;

- Teambuilding, tiệc Công ty

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

- Cơ hội được đào tạo và thăng tiến tốt trong công việc;

- Lộ trình phát triển công việc rõ ràng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CRYSTAL BEAUTY

